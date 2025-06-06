Виявили 800 000 галактик: астрономи отримали найбільше зображення Всесвіту (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб створили найбільшу на сьогодні карту Всесвіту, велику космічну панораму, яка дала змогу виявити сотні тисяч нових галактик. Вчені не знають, чи зможе зробити ще щось подібне найпотужніший космічний телескоп ще раз.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Зображення раннього Всесвіту були отримані в рамках програми COSMOS-Web. Космічний телескоп Вебб обстежив ділянку неба, еквівалентну ширині трьох повних Місяців, які розташовані поруч один з одним. Це найширша область спостереження телескопа на сьогодні. Телескоп зробив понад 10 000 зображень і виявив майже 800 000 невідомих галактик, багато з яких існували на найбільш ранніх етапах історії Всесвіту.

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У результаті вчені створили найбільшу фотографію раннього Всесвіту на основі даних космічного телескопа Вебб. Ця фотографія є інтерактивною і побачити практично кожну галактику можна, якщо перейти за посиланням.

Вчені створили найбільшу фотографію раннього Всесвіту на основі даних космічного телескопа Вебб Фото: скриншот

Астрономи кажуть, що вони не знають, чи зможе коли-небудь телескоп Вебб повторити такий подвиг, щоб знову охопити настільки велику ділянку космосу. У будь-якому разі нові дані донині мають величезне значення для астрономів. У рамках програми COSMOS-Web вчені отримали зображення в 10 разів більшої кількості галактик із раннього Всесвіту, ніж очікували.

На цьому фотомонтажі показано дев'ять галактик, що охоплюють весь космічний час, зверху зліва направо: сучасний Всесвіт, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 і 13 мільярдів років тому Фото: space.com

Величезне зображення раннього Всесвіту дало змогу астрономам вивчити характеристики виявлених галактик, включно з їхнім розміром, формою і яскравістю. Таким чином можна зробити висновок про те, як вони розвивалися.

Величезне зображення раннього Всесвіту дало змогу астрономам вивчити характеристики виявлених галактик, включно з їхнім розміром, формою і яскравістю Фото: space.com

Астрономи вивчили найяскравіші галактики в центрах галактичних скупчень, спостерігаючи за тим, як їхня структура, а також процес утворення зірок еволюціонували за останні 12 млрд років. Вченим вдалося побачити структури найбільш ранніх галактик, які існували понад 13 млрд років тому. Нагадуємо, що згідно з теорією Великого вибуху, Всесвіт народився приблизно 13,8 млрд років тому.

Фотомонтаж дев'яти галактик, що охоплюють увесь космічний час, від сучасного Всесвіту (угорі ліворуч) до 10 мільярдів років тому Фото: space.com

Астрономи кажуть, що можливості телескопа Вебб перевершили всі їхні очікування, і він зміг побачити навіть найбільш тьмяні галактики, світло від яких летіло до нас понад 13 млрд років.

Нагадуємо, що космічний телескоп Вебб було запущено в космос у грудні 2021 року. Після чого він вирушив до місця свого постійного розташування, яке розташоване на відстані 1,5 млн км від Землі. У липні 2022 року телескоп Вебб розпочав повноцінну наукову діяльність із дослідження Всесвіту. Це найпотужніший космічний телескоп на сьогодні, він має потужні інфрачервоні прилади, які дають йому змогу побачити найдальші об'єкти у Всесвіті.

Космічний телескоп Вебб був запущений у космос у грудні 2021 року Фото: NASA

Наприклад, нещодавно, як уже писав Фокус, астрономи повідомили, що за допомогою телескопа Вебб вони виявили найранішу, а отже, і найвіддаленішу галактику в спостережуваному Всесвіті. Світло від неї летіло до телескопа приблизно 13 млрд 520 млн років.

Як уже писав Фокус, об'єкт із центру Чумацького Шляху посилає сигнал кожні 44 хвилини і вчені не знають, що це. Глибоко в галактичній площині Чумацького Шляху, де утворюються зірки у великій кількості, один об'єкт поводиться вкрай дивно.

Також Фокус писав про те, що приватний космічний корабель врізався в Місяць і історична посадка не вдалася. Посадковий модуль Resilience, створений японською компанією ispace, не зміг успішно приземлитися на Місяці 5 червня, і, найімовірніше, розбився.