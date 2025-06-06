Історична посадка не вдалася: приватний космічний корабель врізався в Місяць (відео)

Посадковий модуль Resilience, створений японською компанією ispace, не зміг успішно приземлитися на Місяці 5 червня і, найімовірніше, розбився. Якби посадка відбулася, то це був би перший в історії приватний модуль з Японії, який успішно приземлився на Місяці. Для компанії ispace це вже друга невдала місія на Місяць.

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Про це пише Space.

Посадковий модуль Resilience спробував здійснити посадку на Місяці на території Моря Холоду, яке є великою базальтовою рівниною, о 22:17 за Києвом, у четвер, 5 червня. Але зв'язок із космічним кораблем було перервано всього за хвилину і 45 секунд до посадки через несправність приладів

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Попередній аналіз даних показав, що прилад для вимірювання відстані від поверхні Місяця почав працювати неправильно. У результаті Resilience занадто швидко почав спускатися на поверхню Місяця та ймовірно розбився. У компанії ispace вважають, що посадковий модуль не зміг сповільнитися вчасно, а тому сталася катастрофа. Resilience почав спускатися до місця посадки, але на висоті приблизно 190 метрів його прилади почали працювати неправильно.

Таким чином Resilience не зміг виконати заплановані завдання з дослідження Місяця та проведення наукових експериментів, які він мав виконати протягом двох тижнів роботи на Місяці.

Якби Resilience зміг успішно приземлитися на Місяці, то це був би перший японський приватний апарат, якому це вдалося. До цього лише державне космічне агентство Японії змогло приземлити свій посадковий модуль SLIM на Місяці в січні 2024 року.

Для компанії ispace це друга невдала спроба здійснити посадку свого модуля на Місяці. Перший модуль із проєкту Hakuto-R також розбився під час спроби приземлитися на Місяці у квітні 2023 року.

Якби Resilience зміг успішно приземлитися на Місяці, то це був би перший японський приватний апарат, якому це вдалося Фото: space.com

Модуль Resilience вирушив на Місяць у січні цього року і здійснив тривалий політ для того, щоб заощадити паливо і прибув на орбіту навколо Місяця на початку травня. Після виконання кількох маневрів модуль почав обертатися навколо Місяця на висоті 100 км. Після цього приготувався до посадки, яка так і не вдалася.

У компанії ispace заявили, що проведуть розслідування причин катастрофи на Місяці, щоб врахувати всі виявлені проблеми в плануванні наступних двох місій на Місяць у рамках проєкту Hakuto-R. Ці польоти заплановані на 2027 рік.

Місяць. Один зі знімків, зроблених місячним модулем Reslience Фото: X (Twitter)

На борту модуля Resilience перебувало п'ять наукових корисних навантажень, зокрема і невеликий місяцехід Tenacious, який мав зібрати зразки місячного ґрунту для NASA. Також модуль ніс на борту демонстрацію технології виробництва водню і кисню з місячної води і вирощування водоростей, які можуть стати їжею для астронавтів на Місяці.

Місяць. Один зі знімків, зроблених місячним модулем Reslience Фото: space.com

Польоти приватних космічних апаратів на Місяць: не всі були вдалими

Нагадуємо, що перший приватний посадковий модуль, який вирушив на Місяць, ізраїльський "Берешит", 2019 року розбився під час спроби приземлення на поверхню супутника Землі.

Посадковий модуль Peregrine американської компанії Astrobotic у січні 2024 року не зміг навіть долетіти до Місяця і в підсумку впав на Землю.

У лютому того ж року американська компанія Intuitive Machines увійшла в історію зі своїм модулем "Одіссей". Адже це став перший приватний модуль, який успішно приземлився на Місяці. Хоча цей модуль і перекинувся після приземлення, але продовжував працювати близько тижня.

Другий модуль "Афіна" цієї ж компанії також перекинувся під час приземлення на Місяць у березні цього року, але не зміг далі працювати.

Успішною була посадка на Місяць модуля Blue Ghost, створеного американською компанією Firefly Aerospace у березні. Він зміг виконати всі поставлені наукові завдання. До речі, цей модуль вирушив у космос разом із японським Resilience на ракеті Falcon 9, але він летів за іншою траєкторією, а тому прибув на Місяць набагато раніше.

Як уже писав Фокус, у Китаї створили конкурента багаторазової ракети Falcon 9 від компанії Ілона Маска SpaceX. Китайська компанія Space Epoch провела випробування першого ступеня багаторазової ракети Yanxinghe-1 перед тим, як ця ракета вперше полетить на орбіту наприкінці цього року.