Историческая посадка не удалась: частный космический корабль врезался в Луну (видео)

Посадочный модуль Resilience, созданный японской компанией ispace не смог успешно приземлиться на Луне 5 июня, и скорее всего разбился. Если бы посадка состоялась, то это был бы первый в истории частный модуль из Японии, который успешно приземлился на Луне. Для компании ispace это уже вторая неудачная миссия на Луну.

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Об этом пишет Space.

Посадочный модуль Resilience попытался совершить посадку на Луне на территории Моря Холода, которое представляет собой обширную базальтовую равнину, в 22:17 по Киеву, в четверг, 5 июня. Но связь с космическим кораблем была прервана всего за минуту и 45 секунд до посадки из-за неисправности приборов

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Предварительный анализ данных показал, что прибор для измерения расстояния от поверхности Луны начал работать неправильно. В результате Resilience слишком быстро начал спускаться на поверхность Луны и вероятно разбился. В компании ispace считают, что посадочный модуль не смог замедлиться вовремя, а потому произошла катастрофа. Resilience начал спускаться к месту посадки, но на высоте примерно 190 метров его приборы начали работать неправильно.

Таким образом Resilience не смог выполнить запланированные задачи по исследованию Луны и проведению научных экспериментов, которые он должен был выполнить в течение двух недель работы на Луне.

Если бы Resilience смог успешно приземлиться на Луне, то это был бы первый японский частный аппарат, которому этому удалось. До этого лишь государственное космическое агентство Японии смогло приземлить свой посадочный модуль SLIM на Луне в январе 2024 года.

Для компании ispace это вторая неудачная попытка совершить посадку своего модуля на Луне. Первый модуль из проекта Hakuto-R также разбился во время попытки приземлиться на Луне в апреле 2023 года.

Если бы Resilience смог успешно приземлиться на Луне, то это был бы первый японский частный аппарат, которому этому удалось Фото: space.com

Модуль Resilience отправился на Луну в январе этого года и совершил длительный полет для того, чтобы сэкономить топливо и прибыл на орбиту вокруг Луны в начале мая. После выполнения нескольких маневров модуль начал вращаться вокруг Луны на высоте 100 км. После этого приготовился к посадке, которая так и не удалась.

В компании ispace заявили, что проведут расследование причин катастрофы на Луне, чтобы учесть все выявленные проблемы в планировании следующих двух миссий на Луну в рамках проекта Hakuto-R. Эти полеты запланированы на 2027 год.

Луна. Один из снимков, сделанных лунным модулем Reslience Фото: X (Twitter)

На борту модуля Resilience находилось пять научных полезных нагрузок, в том числе и небольшой луноход Tenacious, который должен был собрать образцы лунной почвы для NASA. Также модуль нес на борту демонстрацию технологии производства водорода и кислорода из лунной воды и выращивания водорослей, который могут стать пищей для астронавтов на Луне.

Луна. Один из снимков, сделанных лунным модулем Reslience Фото: space.com

Полеты частных космических аппаратов на Луну: не все были удачными

Напоминаем, что первый частный посадочный модуль, который отправился на Луну, израильский "Берешит", в 2019 году разбился во время попытки приземления на поверхность спутника Земли.

Посадочный модуль Peregrine американской компании Astrobotic в январе 2024 года не смог даже долететь до Луны и в итоге рухнул на Землю.

В феврале того же года американская компания Intuitive Machines вошла в историю со своим модулем "Одиссей". Ведь это стал первый частный модуль, который успешно приземлился на Луне. Хотя этот модуль и перевернулся после приземления, но продолжал работать около недели.

Второй модуль "Афина" этой же компании также перевернулся во время приземления на Луну в марте этого года, но не смог дальше работать.

Успешной была посадка на Луну модуля Blue Ghost, созданного американской компанией Firefly Aerospace в марте. Он смог выполнить все поставленные научные задачи. Кстати этот модуль отправился в космос вместе с японским Resilience на ракете Falcon 9, но он летел по другой траектории, а потому прибыл на Луну намного раньше.

Как уже писал Фокус, в Китае создали конкурента многоразовой ракеты Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX. Китайская компания Space Epoch провела испытание первой ступени многоразовой ракеты Yanxinghe-1 перед тем, как эта ракета впервые полетит на орбиту в конце этого года.