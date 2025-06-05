В Китае создали конкурента многоразовой ракеты Илона Маска: как прошло испытание (видео)

Китайская компания Space Epoch провела испытание первой ступени многоразовой ракеты Yanxinghe-1 перед тем, как эта ракета впервые полетит на орбиту в конце этого года.

Related video

Об этом пишет Universe Today.

Компания Space Epoch провела первый запуск первой ступени многоразовой ракеты-носителя Yanxinghe-1, которая работает на метане и жидком кислороде. Запуск состоялся на стартовой площадке Oriental Spaceport в провинции Шаньдун и продолжался 125 секунд. Первая ступень ракеты Yanxingzhe-1 поднялась на высоту 2,5 километра, затем снизилась, снова запустила двигатели и совершила мягкую посадку в море. Хотя ступень ракеты медленно погрузился в море после приводнения, запуск и испытание прошли успешно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время испытания было продемонстрировано выключение и повторный запуск двигателя, а также были выполнены свободный спуск, планирование и зависание перед посадкой.

Первая ступень ракеты Yanxinghe-1, которая в будущем будет возвращаться обратно после запуска в космос (потому ракета и является многоразовой) сделана из алюминия и нержавеющей стали. Ее диметр составляет 4,2 метра, а длина — 26,8 метра. Для сравнения, первая ступень многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, имеет диаметр 3,7 метра, а длину – 41 метр.

Компания Space Epoch провела первый запуск первой ступени многоразовой ракеты-носителя Yanxinghe-1, которая работает на метане и жидком кислороде Фото: Universe Today

Идея посадки и повторного использования первой ступени ракет была впервые предложена компанией SpaceX. Впервые демонстрация посадки первой ступени многоразовой ракеты Falcon-9 произошла в декабре 2015 года. Теперь же компания SpaceX превратила такие посадки в обычное явление, ведь в 2025 году почти через день происходит запуск ракет Falcon-9 в космос, которые отправляют на орбиту спутники Starlink. Сейчас больше всего запусков ракет в космос производит компания SpaceX, а также китайские государственные и частные компании.

Китайская компания Space Epoch планирует впервые отправить свою ракету Yanxinghe на орбиту в конце этого года. Она может выводить на орбиту до 10 тонн полезной нагрузки.

Напоминаем, что недавно китайский космический аппарат "Тяньвэнь-2" отправился для изучения астероида Камоалева, который когда-то был частью Луны. Этот аппарат должен взять образцы породы с астероида и доставить их на Землю, как уже писал Фокус.

Запланированная на 2028 год миссия "Тяньвэнь-3" может осуществить давнюю мечту ученых всего мира. Космический аппарат должен собрать и доставить на Землю первые образцы почвы с Марса. Если у Китая все получится, а у NASA — нет (американцы давно планирует свою миссию для доставки образцов почвы с Марса, но она сталкивается с финансовыми проблемами), то КНР опередит США в марсианской космической гонке.

Также напоминаем, что сейчас на орбите успешно работает китайская космическая станция "Тяньгун", где астронавты обнаружили неизвестные науке живые организмы, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что астрономы впервые увидели полосы размером с город на Солнце.