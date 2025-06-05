У Китаї створили конкурента багаторазової ракети Ілона Маска: як пройшло випробування (відео)

Китайська компанія Space Epoch провела випробування першого ступеня багаторазової ракети Yanxinghe-1 перед тим, як ця ракета вперше полетить на орбіту наприкінці цього року.

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Про це пише Universe Today.

Компанія Space Epoch провела перший запуск першого ступеня багаторазової ракети-носія Yanxinghe-1, що працює на метані та рідкому кисні. Запуск відбувся на стартовому майданчику Oriental Spaceport у провінції Шаньдун і тривав 125 секунд. Перший ступінь ракети Yanxingzhe-1 піднявся на висоту 2,5 кілометра, потім знизився, знову запустив двигуни і здійснив м'яку посадку в море. Хоча ступінь ракети повільно занурився в море після приводнення, запуск і випробування пройшли успішно.

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Під час випробування було продемонстровано вимкнення і повторний запуск двигуна, а також були виконані вільний спуск, планування і зависання перед посадкою.

Перший ступінь ракети Yanxinghe-1, яка в майбутньому повертатиметься назад після запуску в космос (тому ракета і є багаторазовою), зроблений з алюмінію та нержавіючої сталі. Його диметр становить 4,2 метра, а довжина — 26,8 метра. Для порівняння, перший ступінь багаторазової ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск, має діаметр 3,7 метра, а довжину — 41 метр.

Компанія Space Epoch провела перший запуск першого ступеня багаторазової ракети-носія Yanxinghe-1, яка працює на метані та рідкому кисні Фото: Universe Today

Ідея посадки і повторного використання першого ступеня ракет була вперше запропонована компанією SpaceX. Уперше демонстрація посадки першого ступеня багаторазової ракети Falcon-9 відбулася в грудні 2015 року. Тепер же компанія SpaceX перетворила такі посадки на звичайне явище, адже у 2025 році майже через день відбувається запуск ракет Falcon-9 у космос, які відправляють на орбіту супутники Starlink. Наразі найбільше запусків ракет у космос здійснює компанія SpaceX, а також китайські державні та приватні компанії.

Китайська компанія Space Epoch планує вперше відправити свою ракету Yanxinghe на орбіту наприкінці цього року. Вона може виводити на орбіту до 10 тонн корисного навантаження.

Нагадуємо, що нещодавно китайський космічний апарат "Тяньвень-2" вирушив для вивчення астероїда Камоалева, який колись був частиною Місяця. Цей апарат має взяти зразки породи з астероїда і доставити їх на Землю, як уже писав Фокус.

Запланована на 2028 рік місія "Тяньвень-3" може здійснити давню мрію вчених усього світу. Космічний апарат має зібрати і доставити на Землю перші зразки ґрунту з Марса. Якщо в Китаю все вдасться, а в NASA — ні (американці давно планують свою місію для доставки зразків ґрунту з Марса, але вона стикається з фінансовими проблемами), то КНР випередить США в марсіанських космічних перегонах.

Також нагадуємо, що зараз на орбіті успішно працює китайська космічна станція "Тяньгун", де астронавти виявили невідомі науці живі організми, як уже писав Фокус .

Ще Фокус писав про те, що астрономи вперше побачили смуги розміром з місто на Сонці .