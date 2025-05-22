Астрономы обнаружили новую самую далекую галактику во Вселенной: чем она удивляет (фото)

Галактика MoM-z14 существовала уже через 280 млн лет после Большого взрыва, и распространенность таких галактик в ранней Вселенной озадачивает астрономов.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

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Самая далекая галактика во Вселенной

Ранее космический телескоп Уэбб уже находил несколько невероятно далеких, а значит и самых древних галактик во Вселенной. Например, до этого исследования самой далекой известной галактикой считалась JADES-GS-z14-0, которая существовала через 290 млн лет после Большого взрыва. Теперь же астрономы подтвердили, что ранее обнаруженная галактика MoM-z14 теперь является самой далекой и самой древней. Она существовала через 280 млн лет после Большого взрыва.

Напоминаем, что современная модель эволюции Вселенной гласит, что она родилась в результате Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Это значит, что свет от галактики MoM-z14 летел к нам более 13,5 млрд лет. Более далеких галактик астрономы пока не обнаружили, но еще предстоит обработать много данных телескопа Уэбб и возможно будет найдена еще более далекая галактика.

Новое открытие дает возможность ученым улучшить понимание формирования и эволюции галактик на таком раннем этапе истории космоса.

До того, как космический телескоп Уэбб в 2022 году начал свою работу, астрономы не имели возможности заглянуть настолько далеко во Вселенную, дальше чем на 13,3 млрд световых лет. Но инфракрасные приборы телескопа Уэбб способны увидеть свет, который исходит из очень далеких источников.

Телескоп Уэбб может сделать грубую оценку того, какое расстояние прошел свет от самых далеких галактик. Чтобы подтвердить точное расстояние до галактики, астрономы должны использовать спектроскопию, чтобы разделить свет на составные части. Таким образом авторы исследования подтвердили, что MoM-z14 — это самая далекая галактика, известная на сегодняшний день.

Cамая далекая галактика MoM-z14 показано в правом верхнем углу изображения Фото: NASA

Чем удивила астрономов самая далекая галактика во Вселенной?

Очередное открытие показывает, что в настолько ранней Вселенной было намного больше галактик, чем предполагалось, что озадачивает астрономов.

Яркость галактики MoM-z14 указывает на то, что ее масса похожа на массу карликовой галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако, которая в десять раз меньше нашей галактики.

Наблюдения показывают, что большая часть света галактики MoM-z14 исходит от звезд, а не от активного ядра галактики. Такие ядра создают сверхмассивные черные дыры с активным поглощением материи. Свет выделяется из материи, которая кружит вокруг черной дыры. Ученые считают, что в галактике существует сразу несколько очень ярких и очень массивных звезд.

Астрономы обнаружили в галактике MoM-z14 азот, углерод, кислород и другие химические элементы, а это значит, что в ней существует сразу несколько поколений звезд. Дело в том, что самые первые звезды состояли из водорода и гелия. Когда они умерли в результате взрыва сверхновой, то засеяли космос более тяжелыми химическими элементами, что стало основой для создания новых поколений звезд.

Химический состав самой далекой галактики напоминает состав древних шаровые звездных скоплений в Млечном Пути. Это значит, что звезды в галактике MoM-z14 и в шаровых звездных скоплениях образовались в схожих условиях.

Ученые удивлены тем, что обнаружили очень яркую галактику в ранней Вселенной, что указывает на то, что такие галактики не являются чем-то необычным.

JADES-GS-z14-0 - теперь уже не самая далекая галактика Фото: NASA

Неизвестная физика

Постоянное открытие новых ярких галактик на столь раннем этапе развития Вселенной указывает на то, что скоро после Большого взрыва образовалось в 100 раз больше галактик, чем ожидалось. Астрономы говорят, что может существовать какой-то тип физики, который упускают из виду, который может объяснить формирование таких галактик в очень ранней Вселенной.

Самые далекие галактики, известные на сегодняшний день

Пока что первое место занимает галактика MoM-z14, свет которой был выпущен, когда Вселенной было 280 млн лет.

На втором месте галактика JADES-GS-z14-0, свет которой был выпущен, когда Вселенной было 290 млн лет.

На третьем месте JADES-GS-z14-1, свет которой был выпущен, когда Вселенной было 300 млн лет.

Далее идет галактика GN-z11, свет которой был выпущен, когда Вселенной было 400 млн лет.

Расширение Вселенной влияет на расстояние до галактик

Свет от вышеуказанных галактик шел к нам более 13,4 млрд лет. Но Вселенная с момента своего рождения постоянно расширяется, а это значит, что эти галактики не находятся на расстоянии более 13,4 млрд световых лет. Они находятся уже как минимум в три раза дальше. Считается, что радиус наблюдаемой Вселенной составляет уже более 45 млрд световых лет во всех направлениях от Земли.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили галактику-близнеца Млечного Пути там, где это считалось невозможным. Астрономы обнаружили в ранней Вселенной огромную галактику, которая образовалась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва. Это уже хорошо сформированная спиральная галактика, которая в некоторой мере похожа на Млечный Путь. Но такие галактики не должны существовать в настолько ранний период времени в истории Вселенной.