Ученые обнаружили галактику-близнеца Млечного Пути там, где это считалось невозможным (фото)

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной огромную галактику, которая образовалась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва. Это уже хорошо сформированная спиральная галактика, которая в некоторой мере похожа на Млечный Путь. Но такие галактики не должны существовать в настолько ранний период времени в истории Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Неожиданная спиральная галактика

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA обнаружили спиральную галактику в ранней Вселенной, которая имеет хорошо организованную структуру и галактическую перемычку. Это длинная структура в центре галактики, которая есть и у нашей галактики Млечный Путь, где находится очень много звезд, расположенных очень плотно друг к другу.

Считалось, что для образования хорошо выраженной спиральной структуры и тем более перемычки галактикам необходимо намного больше времени, чем 2,6 млрд лет. Новое открытие указывает на то, что галактики могли формироваться иначе и быстрее в ранней Вселенной.

Новая спиральная галактика получила название J0107a, и она очень похожа на галактики в локальной Вселенной, а также на Млечный Путь, у которых было намного больше времени для роста и развития. И это очень удивительно.

Галактика J0107a. Сотавное изображение на основе снимков телескопа Уэбб и радиотелескопа ALMA Фото: Nature

Как формируются галактики?

Считается, что галактики начинают формироваться вокруг массивных черных дыр путем накопления межгалактического газа. Этот газа со временем становится настолько плотным, что в нем возникают звезды.

Как только галактика наберет достаточно большую массу, она начинает формировать спиральные структуры, в частности спиральные рукава и перемычку. Но астрономы считают. что перемычки могут быть созданы только у галактик, которым потребовались миллиарды лет на формирование. То есть намного больше, чем 2,6 млрд лет. При этом перемычки легко разрушаются из-за столкновения галактик, что может помешать их дальнейшей эволюции. В ранней Вселенной, как считают ученые столкновения галактик происходили намного чаще. Но у галактики J0107a перемычка каким-то образом не пострадала.

NGC 1300 - пример спиральной галактики с перемычкой Фото: NASA

Чем еще удивила астрономов новая галактика?

Очень удивило астрономов обнаружение того, что перемычка этой галактики способствует переносу газа в центр галактики со скоростью примерно 600 масс Солнца в год. Таким образом это позволяет создавать звезды с высокой скоростью. Это очень необычно для галактик из ранней Вселенной.

Расчеты астрономов показали, что галактика J0107a является слишком огромной, как для времени своего существования. Эта спиральная галактика имеет массу, которая в 450 млрд раз больше массы Солнца и создает звезды со скоростью 500 масс Солнца в год. Для сравнения, масса Млечного Пути составляет примерно 800 млрд – 1 трлн масс Солнц, а скорость образования новый звезд составляет примерно 2 массы Солнца в год.

Также астрономы обнаружили, что движение газа в галактической перемычке J0107a имеет примерно в 10-100 раз большую скорость, чем в Млечном Пути и других спиральных галактиках в локальной Вселенной.

Млечный Путь Фото: ESA

Модели эволюции галактик придется изменить

Астрономы считают, что перемычки начали играть важную роль в росте спиральных галактик намного раньше, чем это считалось возможным. В то же время ученые не знают, образуются ли звезды в J0107a так же, как и в более старых галактиках, как Млечный путь.

Новое открытие означает, что возможно, придется пересмотреть наши модели ранней эволюции галактик. Астрономы считают, что галактика J0107a быстро образовалась непосредственно из газа, который приходил из космической паутины, охватывающей все межгалактическое пространство.

Ученые надеются, что будущие наблюдения за этой галактикой помогут раскрыть секрет ее удивительной структуры и размера.

Спиральные галактики: что это

Напоминаем, что спиральные галактики — это один из наиболее распространенных типов галактик во Вселенной. Они имеют плоский вращающийся диск с ярким центральным утолщением, известным, как балдж, а также спиральные рукава, выходящие из центра галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы еще никогда не видели столкновение галактик, когда из одной из них выходит излучение, уничтожающее другую галактику. Теперь же они стали свидетелями этого события.

Также Фокус писал о том, что физики подтвердили существование "зеркал времени", хотя это считалось почти невозможным. Теоретическое отражение электромагнитной волны во времени, также известное как "зеркала времени" физики впервые увидели во время эксперимента.