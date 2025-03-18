На супутнику Сатурна Титан виявлено загрозу для ядерного вертольота NASA за 3 млрд $ (фото)

Учені дійшли висновку, що місію Dragonfly на найбільший супутник Сатурна може поставити під загрозу велике каміння, що рухається.

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NASA збирається відправити у 2028 році на найбільший супутник Сатурна під назвою Титан вертоліт Dragonfly, оснащений ядерним двигуном. Літальний апарат прибуде на Титан 2034 року і зможе надати безпрецедентну інформацію про цей унікальний світ, де може існувати життя або необхідні для його створення компоненти. Але вчені з'ясували, що апарату Dragonfly, який то приземлятиметься, то знову злітатиме в небо Титана, доведеться ухилятися від великого каміння, яке переміщує сильний вітер поверхнею супутника Юпітера. Дослідження опубліковано в журналі Planetary and Space Science, пише New Scientist.

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Місія Dragonfly на Титан

Вертоліт Dragonfly стане першим літальним апаратом, який досліджуватиме супутник іншої планети. Місія, розрахована на 2 роки, не враховуючи шести років польоту до Титана, оцінюється в понад 3 млрд доларів. Але ці витрати мають окупитися, адже Титан є унікальним світом, адже він не схожий на жоден супутник чи планету в Сонячній системі.

Найбільший супутник Сатурна Титан є єдиним супутником планети в Сонячній системі, у якого є товста атмосфера. Це єдиний супутник планети, на поверхні якого є річки, озера і моря, але складаються вони не з води, а з рідких вуглеводнів. Можливо, під поверхнею Титана є і резервуари рідкої води.

Вчені припускають, що на Титані можуть існувати екзотичні живі організми або як мінімум там є компоненти, необхідні для створення життя.

Вертоліт Dragonfly досліджуватиме атмосферу Титана, а також його поверхню, щоб отримати краще уявлення про цей унікальний світ. Можливо, йому дасться знайти те, що вказує на наявність життя зараз або ж у далекому минулому.

Вертоліт Dragonfly досліджуватиме атмосферу Титана, а також його поверхню, щоб отримати краще уявлення про цей унікальний світ Фото: NASA

Загроза для вертольота Dragonfly на Титані

Науковці змогли отримати певне уявлення про Титан за допомогою орбітального зонда "Кассіні" та зонда "Гюйгенс", який здійснив посадку на Титан у 2005 році. Але зібрати вдалося занадто мало даних, адже останній зонд працював недовго.

Проте з'ясувалося, що на Титані існують піщані рівнини, вкриті безліччю великих каменів. При цьому дані показали наявність вітру на супутнику Сатурна, який може формувати ландшафт.

Учені створили моделювання, щоб з'ясувати, з якими проблемами на поверхні Титана може зіткнутися вертоліт Dragonfly, коли сідатиме на поверхню. Дослідження показало, що сильний вітер може переміщати каміння розміром до півметра поверхнею Титана і це може поставити під загрозу місію NASA.

Найбільший супутник Сатурна Титан є єдиним супутником планети в Сонячній системі, у якого є товста атмосфера Фото: NASA

Розрахунки, використані в моделюванні, припускають, що камені на Титані, які складаються з толіну і льоду, менш щільні, ніж камені, які складаються із силікатних порід на Землі. Згідно з розрахунками вчених, щільність каменів на Титані становить приблизно 900 кг на кубічний метр, тоді як на нашій планеті — приблизно 2700 кг на кубічний метр. Дослідження показало, що вітер на Титані, який набагато сильніший, ніж на Землі, може переміщати таке каміння набагато ефективніше, ніж на нашій планеті, з огляду на ще й нижчу гравітацію.

Варто зазначити, що зонд "Гюйгенс" зафіксував досить низьку швидкість вітру на Титані — лише 0,01 м/с. Але вчені кажуть, що якщо вимірювати швидкість вітру в безвітряний день у місцевості, де вітер і так не буває сильним, то можна й не впізнати, що на нашій планеті дмуть справді сильні вітри, але в інших місцях. Це ж можна сказати і про Титан.

Автори дослідження кажуть, що їхні висновки потрібно враховувати планувальникам місії на Титан, щоб вона виявилася успішною. Тобто вертоліт повинен буде уникати посадки в тих місцях, де знаходяться великі камені, що котяться поверхнею, які можуть пошкодити апарат NASA.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили ключову для життя речовину на планетах поза Сонячною системою. Вчені вже мали непрямий доказ існування вуглекислого газу на планеті в іншій зоряній системі, але тепер вперше вони побачили це з'єднання безпосередньо.

Нагадуємо, що астрономи виявили понад 100 нових супутників у Сатурна і таким чином розрив за кількістю супутників між Юпітером і Сатурном сильно збільшився. Тепер у планети з кільцями, як і раніше, найбільше супутників, але вчені вважають, що Юпітеру не вдасться більше перемогти в цих перегонах, як уже писав Фокус.