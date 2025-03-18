Астрономи вперше виявили ключову для життя речовину на планетах поза Сонячною системою (фото)

Астрономи вже мали непрямий доказ існування вуглекислого газу на планеті в іншій зоряній системі, але тепер уперше вони побачили це з'єднання безпосередньо.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб уперше напряму виявили вуглекислий газ, який є невід'ємною частиною життєвих процесів на Землі, на планетах за межами нашої Сонячної системи. Хоча газові гіганти не можуть бути придатними для життя, нове досягнення дає ключ до розгадки таємниці формування планет. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише CBS News.

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Космічний телескоп Вебб зробив прямі фотографії зоряної системи HR 8799, яка складається з чотирьох планет, що є газовими гігантами. Вони розташовані на відстані 130 світлових років від нас. В атмосферах цих планет вперше було виявлено вуглекислий газ, необхідний на Землі для таких процесів, як фотосинтез і вуглецевий цикл. При цьому вчені знайшли підтвердження того, що газові гігантські планети в інших частинах Чумацького Шляху сформувалися так само, як Юпітер і Сатурн.

Зоряна система HR 8799 є молодою, адже їй приблизно 30 млн років, тоді як Сонячна система існує вже 4,6 млрд років. На всіх чотирьох планетах цієї системи було виявлено вуглекислий газ.

Прямі зображення чотирьох планет системи HR 8799 Фото: NASA

Якщо раніше космічний телескоп Вебб виявив лише непрямі докази наявності вуглекислого газу на далекій планеті WASP-39, то тепер астрономи отримали вперше прямі докази. Річ у тім, що минулого разу телескоп Вебб вивчав світло зірки, яке проходило через атмосферу планети, а тепер він вивчив інфрачервоне світло, яке виділяють планети системи HR 8799.

Оскільки вуглекислий газ конденсується в маленькі крижані частинки в космосі, його присутність може пролити світло на формування планет. Вважається, що Юпітер і Сатурн утворилися в результаті процесу "знизу-вгору". Це означає, що крижані частинки з протопланетного газового диска спочатку об'єдналися в тверде ядро, а потім його гравітація притягнула до себе велику кількість газу. Нове дослідження показує, що планети поза Сонячною системою можуть формуватися в такий самий спосіб. Але наскільки поширеним є цей процес у всьому Всесвіті, залишається незрозумілим.

Підтвердженням теорії формування планет у системі HR 8799 у процесі "знизу-вгору" стало виявлення в їхніх атмосферах великої кількості важких хімічних елементів, таких як вуглець, кисень і залізо.

Під час цього дослідження космосу астрономи також отримали фотографії зоряної системи 51 Ерідана, розташованої на відстані 97 світлових років від нас. Телескоп Вебб безпосередньо сфотографував молоду планету 51 Ерідана b, яка обертається навколо своєї зірки на відстані приблизно 17,7 млрд км.

Телескоп Вебб безпосередньо сфотографував молоду планету 51 Ерідана b Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені розповіли про те, яким чином у Землі з'явився такий дивний Місяць. Наш супутник не схожий на жоден об'єкт у Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в ранньому Всесвіті спіральну галактику такого ж розміру, як і Чумацький Шлях. Але як вона змогла так швидко набрати величезну масу і стати такою великою залишається загадкою.