Опасный астероид размером с авианосец приблизился к Земле: это можно увидеть (видео)

Огромный потенциально опасный астероид 2008 DG5 пролетел мимо Земли ночью в пятницу, 6 июня на близком расстоянии по космическим меркам. За этим полетом наблюдали астрономы из проекта Virtual Telescope.

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Об этом пишет Space.

Впервые ученые из NASA обнаружили астероид 2008 DG5 в 2008 году и с тех пор наблюдают за его перемещением в космосе. Этот астероид шириной от 300 до 700 метров, что сравнимо с длиной авианосца класса Gerald R. Ford, является потенциально опасным. Такой статус астероиды получают, если имеют размер более 140 метров и приближаются к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км.

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Пока что наблюдения за почти 1800 потенциально опасными астероидами показывают, что до конца этого столетия ни один из них не должен врезаться в нашу планету. Но космос – это непредсказуемое место, а потому траектория движения таких астероидов может измениться, поэтому ученые за ними постоянно наблюдают.

Астероид 2008 DG5 приблизился к Земле на расстояние почти 3,5 млн км, что почти в 9 раз дальше, чем находится Луна, в 2:59 по Киеву в пятницу, 6 июня. За полетом астероида можно было наблюдать в прямом эфире с помощью трансляции итальянского проекта Virtual Telescope.

На таком огромном расстоянии от Земли, которое является относительно небольшим по космическим меркам, астероид 2008 DG5 выглядел как одиночная точка света. Астероиды не излучают свет, а лишь отражают свет Солнца. Анализ спектра света может дать представление о размере космического камня. Но ученые часто могут лишь примерно оценить размер астероида, а потому ширина 2008 DG5 указана как диапазон между 300 и 700 метров.

Проект Virtual Telescope использует сеть роботизированных телескопов для наблюдения за космосом, в том числе за пролетающими астероидами. За три дня до сближения 2008 DG5 с Землей астрономы из проекта показали изображение астероида, когда он находился на расстоянии примерно 3,6 млн км от Земли. Это изображение было сделан ос помощью 17-дюймового телескопа PlaneWave, расположенного в Италии. На снимке астероид виден как яркая точка света на фоне небольших линий, которые представляют собой размытые изображения звезд.

Астероид 2008 DG5 Фото: Virtual Telescope

Самые опасные астероиды

Ниже представлен список некоторых самых потенциально опасных астероидов, которые могут упасть на Землю.

Астероид Апофис имеет диаметр примерно 340 метров. В 2029 году он пролетит мимо Земли на расстоянии 31 000 км. На таком расстоянии находятся некоторые спутники. Как уже писал Фокус, ученые собираются тщательно изучить этот астероид с близкого расстояния с помощью космических аппаратов.

Астероид Бенну имеет диаметр примерно 500 метров. Считается в период с 2178 по 2290 годы он может врезаться в Землю. Исследование образцов породы с этого астероида показало, что он имеет неожиданный химический состав, как уже писал Фокус.

Астроид 1950 DA имеет диаметр примерно 1,3 км. Пока что считается, что этот астероид может врезаться в Землю не ранее 2880 года, но он имеет большую неопределенность в орбите, а потому это может произойти и раньше.

Как уже писал Фокус, на Титане происходит нечто странное, никто не может это объяснить. Вместо того, чтобы оставаться постоянно фиксированной на одной линии с поверхностью самого большого спутника Сатурна, атмосфера Титана постоянно колеблется.