Опасный "бог хаоса" летит Земле, он примет гостя с нашей планеты: что известно (фото)

20 лет назад ученые считали, что астероид Апофис может врезаться в Землю в 2029 году, но позже выяснилось, что он не представляет для нас угрозы. Тем не менее у ученых будет уникальная возможность изучить околоземный астероид, когда он будет находиться на расстоянии ближе, чем летают некоторые спутники.

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Об этом пишет Space.

Астероид Апофис шириной 340 метров был назван в честь древнеегипетского бога хаоса и разрушения, после того, как его обнаружили в 2004 году. Изначально считалось, что в апреле 2029 года этот астероид может упасть на Землю, но дальнейшие расчеты показали, что он, хоть и на очень близком расстоянии, но пролетит мимом нашей планеты.

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Расчеты показывают, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис будет находиться на расстоянии примерно 31 000 км от Земли. Для сравнения, некоторые спутники на геостационарной орбите находятся на расстоянии 36 000 км.

Европейское космическое агентство (ЕКА) сейчас занимается подготовкой миссии Ramses к запуску в 2028 году, чтобы космический аппарат смог исследовать потенциально опасный астероид с близкого расстояния. Аппарат Ramses должен провести анализ астероида до его сближения с Землей и после, и определить его состав, точную орбиту, а также изучить особенности его поверхности.

Астероид Апофис Фото: ESA

Астрономы считают, что гравитация Земли должна повлиять на астероид таким образом, что может изменить его поверхность и внутреннюю часть. Понимание того, как гравитация нашей планеты влияет на большие астероиды, даст ценную информацию о том, какие стратегии защиты Земли от потенциального падения космических камней стоит разработать.

Ученые из ЕКА планируют запустить вместе с основным аппаратом еще и маленький посадочный аппарат, который должен приземлиться на поверхность астероида Апофис.

Напоминаем, что NASA также планирует изучить Апофис с близкого расстояния с помощью космического аппарата OSIRIS-APEX. Он, еще имея названия OSIRIS-REx, собрал образцы горных пород с поверхности астероида Бенну и доставил их на Землю. Этот аппарат прибудет к Апофису примерно через месяц после его сближения с Землей.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что астероид Бенну имеет странный химический состав и необычайные магнитные свойства.

Также Фокус писал о том, что с помощью космического рентгеновского телескопа IXPE впервые провели наблюдение за мощным выбросом излучения нейтронной звезды, известной как магнетар, когда она была в состоянии повышенной активности.