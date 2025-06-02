Небезпечний "бог хаосу" летить до Землі, він прийме гостя з нашої планети: що відомо (фото)

20 років тому вчені вважали, що астероїд Апофіс може врізатися в Землю у 2029 році, але пізніше з'ясувалося, що він не становить для нас загрози. Проте у вчених буде унікальна можливість вивчити навколоземний астероїд, коли він перебуватиме на відстані ближче, ніж літають деякі супутники.

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Про це пише Space.

Астероїд Апофіс завширшки 340 метрів був названий на честь давньоєгипетського бога хаосу і руйнування, після того, як його виявили в 2004 році. Спочатку вважалося, що у квітні 2029 року цей астероїд може впасти на Землю, але подальші розрахунки показали, що він, хоч і на дуже близькій відстані, але пролетить повз нашу планету.

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Розрахунки показують, що 13 квітня 2029 року астероїд Апофіс перебуватиме на відстані приблизно 31 000 км від Землі. Для порівняння, деякі супутники на геостаціонарній орбіті перебувають на відстані 36 000 км.

Європейське космічне агентство (ЄКА) наразі займається підготовкою місії Ramses до запуску в 2028 році, щоб космічний апарат зміг дослідити потенційно небезпечний астероїд з близької відстані. Апарат Ramses має провести аналіз астероїда до його зближення із Землею і після, і визначити його склад, точну орбіту, а також вивчити особливості його поверхні.

Астероїд Апофіс Фото: ESA

Астрономи вважають, що гравітація Землі повинна вплинути на астероїд таким чином, що може змінити його поверхню і внутрішню частину. Розуміння того, як гравітація нашої планети впливає на великі астероїди, дасть цінну інформацію про те, які стратегії захисту Землі від потенційного падіння космічних каменів варто розробити.

Вчені з ЄКА планують запустити разом з основним апаратом ще й маленький посадковий апарат, який має приземлитися на поверхню астероїда Апофіс.

Нагадуємо, що NASA також планує вивчити Апофіс із близької відстані за допомогою космічного апарату OSIRIS-APEX. Він, ще маючи назву OSIRIS-REx, зібрав зразки гірських порід з поверхні астероїда Бенну і доставив їх на Землю. Цей апарат прибуде до Апофіса приблизно через місяць після його зближення із Землею.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що астероїд Бенну має дивний хімічний склад і надзвичайні магнітні властивості.

Також Фокус писав про те, що за допомогою космічного рентгенівського телескопа IXPE вперше провели спостереження за потужним викидом випромінювання нейтронної зірки, відомої як магнетар, коли вона була в стані підвищеної активності.