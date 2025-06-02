Она может разорвать нас на атомы: астрономы впервые увидели активность необычной звезды

С помощью космического рентгеновского телескопа IXPE впервые провели наблюдение за мощным выбросом излучения нейтронной звезды, известной как магнетар, когда она была в состоянии повышенной активности.

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Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Магнетар под названием 1E 1841-045 расположен на расстоянии 28 000 световых годах от нас и находится он посреди остатка сверхновой Kes 73. Этот магнетар выбросил мощный поток рентгеновского излучения, и астрономы впервые провели измерение поляризации излучения этой нейтронной звезды в активном состоянии.

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Как и все нейтронные звезды, магнетары возникают после того, как у звезд с массой в десять раз больше массы Солнца заканчивается водородное топливо для термоядерного синтеза. В результате звезда не может сопротивляться внутренней гравитации, взрывается сверхновой, а на ее месте остается лишь плотный звездный остаток. Внешние слои звезды, выброшенные в космос во время взрыва, образуют остаток сверхновой.

Созданная нейтронная звезда представляет собой ядро умершей ​​звезды диаметром до 20 км, но ее масса примерно в 2 раза больше, чем у Солнца. Из-за этого нейтронные звезды являются одними из самых плотных объектов во Вселенной. Если бы чайную ложку вещества этой звезды привезли на Землю, то оно весило бы примерно 10 триллионов тонн, что эквивалентно массе примерно 85 000 взрослых синих китов.

Иногда у нейтронных звезд линии магнитного поля сжимаются настолько сильно и находятся настолько близко друг к другу, то образуется магнетар. Это объекты с самым сильным магнитным полем в известной нам Вселенной.

Магнитное поле магнетара в 1 триллион раз мощнее глобального магнитного поля Земли. Магнитная среда вокруг этих звезд непохожа ни на что, встречающееся где-либо еще во Вселенной, и намного превосходит все, что можно создать на Земле.

Телескоп IXPE и магнетар, оркуженный сильнейшим магнитным полем Фото: space.com

Если бы эта звезда находилась рядом с Землей на расстоянии примерно 1000 км, то ее магнитная активность могла бы разорвать тела всех людей на атомы.

Астрономы могут получить представление о магнитной среде, окружающей магнетары, с помощью измерения ориентации или поляризации света, который выпускают эти звезды. Магнетары и их магнитная среда становятся еще более экстремальными, когда эти звезды находятся в активной фазе вспышки излучения. Во время этих фаз магнетары могут выделять в 1000 раз больше энергии, чем в фазе покоя.

Но астрономы до сих пор не знают, какие механизмы усиливают выход энергии. Наблюдения, как то, что провели ученые за 1E 1841-045, могут помочь это изменить. Астрономы обнаружили, что рентгеновские лучи, исходящие от магнетара 1E 1841-045 становятся все более поляризованными на более высоких уровнях энергии.

Астрономы считают, что компоненты, стоящие за выбросами энергии, каким-то образом связаны. Компонент с самой высокой энергией, который является самым неуловимым и сложным для изучения, находится под сильным влиянием магнитного поля магнетара.

Как уже писал Фокус, астрономы провели тщательное исследование еще одного магнетара, который странным образом перемещается по нашей галактике.

Также Фокус писал о том, что сильнейшая геомагнитная буря обрушилась на Землю и это только начало. Быстрый поток плазмы, который вырвался из Солнца, ударил в магнитное поле Земли и вызвал появление геомагнитной бури уровня G4. Впереди ожидается еще одно подобное событие.