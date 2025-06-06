Маск підтримав імпічмент Трампу: SpaceX виводить з експлуатації космічний корабель Dragon
Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск погодився з тим, що президенту США Дональду Трампу потрібно оголосити імпічмент, а також заявив, що виведе з експлуатації космічний корабель Dragon, який доставляє вантажі NASA для Міжнародної космічної станції.
Відповідні заяви Маск зробив у мережі Х.
"У світлі заяви президента про скасування моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon", — написав Маск.
Зазначимо, що Dragon — це космічний апарат, розроблений компанією SpaceX, який у грудні 2010 року став першим приватним космічним кораблем, виведеним на орбіту.
Першочерговим завданням Dragon є доставлення вантажів NASA для Міжнародної космічної станції та їх повернення.
Також Ілон Маск поширив допис малазійського журналіста Ян Майлз Чонга, в якому він наполягав на тому, що Трампу має бути оголошено імпічмент, а на його місце має прийти віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Так", — коротко прокоментував Маск поширений допис Чонга.
Крім того, американський мільярдер в одному зі своїх дописів заявив, що тарифна політика Трампа "спричинить рецесію" в другій половині 2025 року.
Скандал між Трампом та Маском
5 червня Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що Ілон Маск "виснажувався" в Департаменті ефективності уряду (DOGE) і він "попросив його піти".
Президент США також зазначив, що скасував мандат на електромобілі, який змушував "усіх купувати електромобілі, яких ніхто не хотів".
У відповідь на це Ілон Маск назвав Трампа брехуном та заявив, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх.
"Час оприлюднити справжню сенсацію: Дональд Трамп фігурує у справах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені", — заявив бізнесмен.
Нагадаємо, 4 червня Маск розкритикував законопроєкт Трампа та назвав його "огидною мерзотою".
5 червня Ілон Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори.