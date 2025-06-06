Маск поддержал импичмент Трампу: SpaceX выводит из эксплуатации космический корабль Dragon

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск согласился с тем, что президенту США Дональду Трампу нужно объявить импичмент, а также заявил, что выведет из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет грузы NASA для Международной космической станции.

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Соответствующие заявления Маск сделал в сети Х.

"В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", — написал Маск.

Отметим, что Dragon — это космический аппарат, разработанный компанией SpaceX, который в декабре 2010 года стал первым частным космическим кораблем, выведенным на орбиту.

Первоочередной задачей Dragon является доставка грузов NASA для Международной космической станции и их возвращение.

Также Илон Маск распространил сообщение малазийского журналиста Ян Майлз Чонга, в котором он настаивал на том, что Трампу должен быть объявлен импичмент, а на его место должен прийти вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Да", — коротко прокомментировал Маск распространенное сообщение Чонга.

Маск поддержал импичмент Трампу Фото: скриншот

Кроме того, американский миллиардер в одном из своих сообщений заявил, что тарифная политика Трампа "повлечет рецессию" во второй половине 2025 года.

Пост Маска о рецессии из-за тарифов Трампа Фото: Скриншот

Скандал между Трампом и Маском

5 июня Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Илон Маск "истощался" в Департаменте эффективности правительства (DOGE) и он "попросил его уйти".

Президент США также отметил, что отменил мандат на электромобили, который заставлял "всех покупать электромобили, которых никто не хотел".

В ответ на это Илон Маск назвал Трампа лжецом и заявил, что президент США фигурирует в делах Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

"Пора обнародовать настоящую сенсацию: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы", — заявил бизнесмен.

Напомним, 4 июня Маск раскритиковал законопроект Трампа и назвал его "отвратительной мерзостью".

5 июня Илон Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы.