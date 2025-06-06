Неужели мы живем в "Матрице": физики выяснили, что не так с симуляцией Вселенной

Если судить по сообщениям в интернете, то многие люди верят в то, что мы живем в искусственно созданном мире, как в фильме “Матрица”. Но физики показали, что на самом деле мы находимся в базовой реальности и нет виртуальной Вселенной. Создать ее практически невозможно.

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Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physics, пишет IFLScience.

Существует сразу несколько теорий, которые предполагают, что на самом деле, мы живем в виртуальном мире. То есть наша Вселенная является компьютерной симуляцией, которая создана либо нашими потомками или же продвинутой внеземной цивилизацией.

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Авторы нового исследования отвергают саму возможность создания такой симуляции, ведь для этого необходимо невообразимое количество энергии. Физики рассмотрели несколько типов возможности симуляции нашей реальности и оценили насколько возможно их создать.

Физики говорят, что для создания огромного объема информации, которая составляет предполагаемую симуляцию Вселенной, необходимо определенное количество вычислительной мощности, энергии и времени, а законы физики могут четко показать, что возможно смоделировать и при каких условиях

Изначально физики решили оценить возможность существования полностью смоделированной Вселенной. Они пришли к выводу, ее невозможно создать в нашей Вселенной, ведь для этого требуется энергия за пределами воображения.

Затем физики оценили можно ли создать симуляцию Земли, но снова ученые обнаружили, что для этого нужно очень много энергии.

Физики говорят, что для запуска симуляции только нашей планеты потребуется энергия примерно всех звезд в Млечном Пути, а это от 200 до 400 млрд звезд. То есть этот вариант не является правдоподобным.

Затем ученые оценили могла ли высокотехнологичная цивилизация создать версию Земли с низким разрешением, где моделируются только масштабы, которые могут непосредственно наблюдать люди. То есть такая симуляция не предполагает моделирование всех частиц.

Для запуска такой симуляции потребуется изначально столько же энергии, сколько создает Солнце за 2 минуты. Но для того, чтобы получить информацию из симуляции, ведь предположительно, развитые цивилизации хотели бы чему-то научиться из нее, потребуется огромное количество вычислительной мощности и энергии. Для этого потребовалась бы энергия всех звезд в пределах видимой Вселенной, поэтому физики исключают этот вариант.

Ученые говорят, что их исследование доказывает невозможность того, что мы живем в искусственно созданном виртуальном мире. Физики показали, что эти теории просто несовместимы со всем, что известно о физике.

Но остается возможность, что потенциальная внеземная цивилизация может обитать в совсем другой Вселенной с другими законами физики и там может энергия более доступна. Но будут ли создавать существа из другой Вселенной симуляцию существ, которые на них не похожи? Скорее всего нет, хотя этот вопрос остается открытым.

Теории виртуальной Вселенной не являются очень популярными среди физиков, в это больше верят обычные люди. Многие эксперименты и наблюдения за космосом доказывают, что Вселенная, в которой мы живем является так называемой базовой реальностью.

Фокус уже писал о том, что один ученый заявил, что он открыл новый закон физики, который подтверждает теорию о том, что мы живем в виртуальном мире.

Также Фокус писал о том, что "искусственное Солнце" в Германии установило новый рекорд и безграничная энергия становится все ближе к реальности.