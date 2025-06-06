Невже ми живемо в "Матриці": фізики з'ясували, що не так із симуляцією Всесвіту

Якщо судити з повідомлень в інтернеті, то багато людей вірять у те, що ми живемо в штучно створеному світі, як у фільмі "Матриця". Але фізики показали, що насправді ми перебуваємо в базовій реальності і немає віртуального Всесвіту. Створити його практично неможливо.

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Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Physics, пише IFLScience.

Існує відразу кілька теорій, які припускають, що насправді ми живемо у віртуальному світі. Тобто наш Всесвіт є комп'ютерною симуляцією, яка створена або нашими нащадками, або ж просунутою позаземною цивілізацією.

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Автори нового дослідження відкидають саму можливість створення такої симуляції, адже для цього необхідна неймовірна кількість енергії. Фізики розглянули кілька типів можливості симуляції нашої реальності та оцінили наскільки можливо їх створити.

Фізики кажуть, що для створення величезного обсягу інформації, яка становить передбачувану симуляцію Всесвіту, необхідна певна кількість обчислювальної потужності, енергії та часу, а закони фізики можуть чітко показати, що можливо змоделювати і за яких умов

Спочатку фізики вирішили оцінити можливість існування повністю змодельованого Всесвіту. Вони дійшли висновку, його неможливо створити в нашому Всесвіті, адже для цього потрібна енергія, що знаходиться за межами уяви.

Потім фізики оцінили чи можна створити симуляцію Землі, але знову вчені виявили, що для цього потрібно дуже багато енергії.

Фізики кажуть, що для запуску симуляції тільки нашої планети потрібна енергія приблизно всіх зірок у Чумацькому Шляху, а це від 200 до 400 млрд зірок. Тобто цей варіант не є правдоподібним.

Потім учені оцінили, чи могла високотехнологічна цивілізація створити версію Землі з низькою роздільною здатністю, де моделюються тільки масштаби, які можуть безпосередньо спостерігати люди. Тобто така симуляція не передбачає моделювання всіх частинок.

Для запуску такої симуляції потрібно спочатку стільки ж енергії, скільки створює Сонце за 2 хвилини. Але для того, щоб отримати інформацію з симуляції, адже, імовірно, розвинені цивілізації хотіли б чогось навчитися з неї, знадобиться величезна кількість обчислювальної потужності та енергії. Для цього знадобилася б енергія всіх зірок у межах видимого Всесвіту, тому фізики виключають цей варіант.

Учені кажуть, що їхнє дослідження доводить неможливість того, що ми живемо в штучно створеному віртуальному світі. Фізики показали, що ці теорії просто несумісні з усім, що відомо про фізику.

Але залишається можливість, що потенційна позаземна цивілізація може мешкати в зовсім іншому Всесвіті з іншими законами фізики і там, можливо, енергія більш доступна. Але чи будуть створювати істоти з іншого Всесвіту симуляцію істот, які на них не схожі? Швидше за все ні, хоча це питання залишається відкритим.

Теорії віртуального Всесвіту не є дуже популярними серед фізиків, у це більше вірять звичайні люди. Багато експериментів і спостережень за космосом доводять, що Всесвіт, у якому ми живемо, є так званою базовою реальністю.

Фокус уже писав про те, що один учений заявив, що він відкрив новий закон фізики, який підтверджує теорію про те, що ми живемо у віртуальному світі.

Також Фокус писав про те, що "штучне Сонце" в Німеччині встановило новий рекорд, і безмежна енергія стає все ближче до реальності.