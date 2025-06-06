Астрономи вперше виявили несхожі ні на що зірки: це вирішує загадку чорних дір

Про те, що так звані темні зірки існують, уперше вчені заговорили майже 20 років тому. Тепер же астрономи стверджують, що вони вперше виявили такі зірки, які частково складаються з темної матерії, загадкової речовини, якої в кілька разів більше, ніж звичайної матерії.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Астрономи вважають, що вони знайшли докази існування темних зірок — це величезні зірки в ранньому Всесвіті, які частково складаються з темної матерії. Якщо це відкриття знайде підтвердження, то астрономи зможуть вирішити ще одну загадку Всесвіту, пов'язану з чорними дірами.

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Темні зірки — що це?

У 2007 році вперше з'явилася теорія про те, що існують зірки з темної матерії. Згідно з теорією, у ранньому Всесвіті величезні хмари газоподібного водню і гелію змішалися з темною матерією, яка знищує саму себе під час взаємодії. Таким чином могли бути створені величезні масивні зірки, що складаються частково з темної матерії, тобто темні зірки.

Без темної матерії такі великі газові хмари мали б стиснутися під дією гравітації й утворити чорну діру, але енергія від знищення частинок темної матерії могла запобігти цьому. Таким чином газ нагрівся й утворив схожий на зірку об'єкт, хоча в його надрах, на відміну від звичайних зірок, не відбувається термоядерний синтез.

Після того, як свою роботу у 2022 році розпочав космічний телескоп Вебб, вона почала виявляти незвично велику кількість дуже яскравих, далеких об'єктів, які існували всього через кілька мільйонів років після Великого вибуху. Астрономи спочатку припустили, що ці об'єкти можуть бути першими галактиками. Тепер же автори дослідження показали, що деякі з цих об'єктів відповідали кільком властивостям з моделювання темних зірок. Наприклад, вони мають круглу форму і дуже сильне випромінювання. Тобто ці об'єкти відповідають теоретичним передбаченням того, як мають виглядати темні зірки.

Астрономи вважають, що вони знайшли докази існування темних зірок Фото: гравитация

Не всі згодні з тим, що це зірки з темної матерії

Один із кандидатів на роль темної зірки містить натяк на вміст певного виду гелію, в якому відсутній електрон, а це хороший ідентифікатор темних зірок. Астрономи кажуть, що не можуть пояснити характеристики цих об'єктів нічим іншим, окрім як того, що це і є темні зірки. Але потрібні додаткові докази.

Не всі вчені згодні з висновками авторів дослідження. Існує думка, що було виявлено звичайні, але дуже масивні та величезні найперші зірки. І в них немає темної матерії. Але автори дослідження наполягають на тому, що єдиний ймовірний шлях створення таких масивних зірок, які вони виявили, — це знищення темної матерії.

Однією з проблем відкриття є те, що астрономи виявили також у випромінюванні загадкових об'єктів ознаки наявності кисню. Але його не повинно бути в темних зірках, а значить вони могли отримати його зі звичайних зірок. Скептично налаштовані вчені вважають, що кисень якраз є ознакою того, що ці об'єкти не можуть бути темними зірками, оскільки їхнє формування було б порушене звичайними зірками, які вибухнули надновою.

Темні зірки можуть вирішити ще одну загадку Всесвіту

Якщо астрономи зможуть довести, що ці об'єкти є темними зірками, то це допоможе вирішити іншу космічну загадку. Вона полягає в тому, що вчені виявили занадто велику кількість дуже масивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

Такі чорні діри можуть існувати, тільки якщо вони починаються з надзвичайно великих згустків матерії, але ніщо в ранньому Всесвіті не повинно бути достатньо великим, щоб зробити це, за винятком темних зірок, кажуть астрономи.

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