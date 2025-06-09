"Летящий банан" на скорости 200 км/ч выпускал лазеры в небо и озадачил наблюдателей (видео)

Странный синий луч света озадачил наблюдателей за полярным сиянием в Англии, когда он прорезал темное небо. Предполагалось, что может быть редкая форма полярного сияния, но оказалось, что это не атмосферное, а наземное явление.

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Об этом пишет Space.

В течение двух отдельных ночей наблюдатели за полярными сияниями были озадачены, когда увидели в ночном небе странный синий лазер над сельской местностью Оксфордшира, Англия. Астрофотограф Мэри Макинтайр запечатлела это зрелище на свои камеры, предназначенные для съемки полярного сияния. То, что она увидела, не соответствовало ничему, с чем она сталкивалась раньше.

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Напоминаем, что полярные сияния могут быть видны южнее северного полярного региона планеты, когда на Земле возникает сильная геомагнитная буря. Ее провоцирует попадание в магнитное поле Земли потоков плазмы с Солнца. Когда некоторые солнечные частицы проникают в верхние слои атмосферы Земли, то они взаимодействуют с молекулами газов и заставляют их светиться. Таким образом возникает полярное сияние.

Макинтайр говорит, что, когда она увидела синий луч света в первую ночь, она сначала подумала, что это редкая форма синего полярного сияния, но потом поняла, что свет движется слишком быстро. К тому же ни одно полярное сияние, увиденное в другие ночи, не было похоже на это явление.

Макинтайр предположила, что это может быть луч прожектора с близлежащей базы Королевских ВВС, но все же свет был слишком быстрым, а потому эта версия была исключена. Затем возникло предположение, что это свет из музыкального фестиваля, ведь ранее подобные лазерные лучи в небе уже наблюдались во время таких событий. Но данное явление выглядело иначе, а самое главное его наблюдали ранним утром, а не вечером.

Максинтайр показала фотографии своим друзьям из астрономического сообщества, и они объяснили, что это такое. Источником странно света был высокоскоростной картографический поезд с интересным прозвищем.

Виновником странного синего светового шоу является специализированный поезд, который записывает информацию о состоянии пути с помощью лазеров на скорости до 200 км/ч. Официально он называется "Новый измерительный поезд" (New Measurement Train), но благодаря ярко-желтой окраске он получил прозвище "Летящий банан".

Фокус также писал о загадочном синем полярном сиянии, которое озадачило ученых. Они предполагают, что в атмосфере нашей планеты существуют неизвестные физические процессы.

Как уже писал Фокус, китайский зонд, который летит к загадочному астероиду, прислал первую фотографию из космоса. Космический аппарат "Тяньвэнь-2" летит изучать странный околоземный астероид Камоалева, который, как считается, может быть частью Луны.