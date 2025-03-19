Летели на 8 дней, а застряли в космосе на 9 месяцев: астронавты NASA вернулись домой (видео)

9,5 месяцев вместо запланированных 8 дней провели на орбите астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, но теперь их миссия наконец-то завершилась.

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Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, скорее всего, не хотели войти в историю, как астронавты, которые застряли на борту Международной космической станции (МКС) на 9,5 месяцев, хотя должны были провести там не более 8 дней. Они могли войти в историю, как первый экипаж космического корабля Starliner компании Boeing, который успешно совершил полет в космос и обратно. Но все пошло не так, как планировалось, а потому с июня прошлого года астронавты NASA ждали, когда же они смогут вернуться домой. Их возвращение состоялось во вторник, 18 марта, пишет Live Science.

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX начал полет с МКС на Землю в 7:05 по Киеву во вторник, 18 марта. На его борту находился экипаж проблемного корабля Starliner, астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, а также астронавты миссии Crew-9, американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов. Через 17 часов полета все четверо успешно приводнились в Мексиканском заливе у берегов Флориды (США), а именно в 23:57 по Киеву 18 марта. Уильямс и Уилмор, казалось, находились в хорошем настроении, поскольку их миссия, которая должна была продлиться всего 8 дней, продолжалась почти 300 дней. Но наконец-то она завершилась.

Капсула Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту опустилась в воды Мексиканского залива с помощью парашютов Фото: NASA

Эта пара астронавтов NASA отправилась на МКС в рамках первого испытательного полета космического корабля Starliner компании Boeing с экипажем в начале июня прошлого года. Но вскоре после того, как космический корабль вышел на орбиту, возник ряд проблем, включая утечки гелия и выход из строя двигательных систем. В NASA приняли решение не рисковать жизнью астронавтов, а потому корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа в сентябре 2024 года. Уилмор и Уильямс остались на МКС и провели сотни научных экспериментов, обслуживали системы станции и выходили в открытый космос.

Слева направо: Барри Уилмор, Александр Горбунов, Ник Хейг и Сунита Уильямс внутри корабля Crew Dragon компании SpaceX Фото: NASA

Чтобы эти астронавты могли вернуться домой на космическом корабле Crew Dragon миссии Crew-9 было оставлено два свободных места, а потому в сентябре 2024 года на МКС отправились только Хейг и Горбунов. Как уже писал Фокус, 16 марта на МКС прибыл новый экипаж, а потому Уилмор, Уильямс, Хейг и Горбунов отправились домой.

Сунита Уильямс в итоге провела в космосе за свою карьеру 608 дней, а Уилмор – 464 дня. В то же время они не смогли побить рекорд длительности пребывания на орбите, который принадлежит россиянину Валерию Полякову. В середине 90-х годов прошлого века он провел на орбите 437 дней.

Что касается космического корабля Starliner, то его будущее остается туманным. Несмотря на то, что он вряд ли снова совершит полет в 2025 году, как планировалось ранее в случае успешного испытания, компания Boeing заявила, что по-прежнему уверена в своем корабле и хочет получить разрешение на новый полет в космос.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на обратной стороне Луны существовал океан, но не из воды. Исследование образцов горной породы с обратной стороны Луны дает новое представление о вулканическом прошлом спутника Земли.

Что касается миссий NASA, то космическое агентство в 2028 году собирается отправить в космос вертолет с ядерным двигателем, который будет исследовать самый большой спутник Сатурна – Титан. Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на Титане существует большая угроза для этого летательного аппарата.