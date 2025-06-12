Раньше никто его не видел: астрономы впервые получили фотографии южного полюса Солнца (фото)

Космический аппарат Solar Orbiter впервые в истории сделал изображения южного полюса Солнца, который еще никогда не видели. Новые снимки к показывают, что магнитное поле нашей звезды представляет собой пороховую бочку, которая готова взорваться.

Related video

Об этом пишет Live Science.

Хотя Солнце является наиболее изученной звездой, все же астрономы еще много о ней не знают. Также до сих пор не удавалось увидеть полярные регионы Солнца. Ни один космический аппарат еще никогда не фотографировал их. Но это удалось аппарату Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА). Он сделал потрясающие фотографии южного полюса Солнца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых из ЕКА, в то время как Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца в плоскости эклиптики на относительно одной линии с экватором нашей звезды, аппарат Solar Orbiter смог вращаться на 17 градусов ниже экватора в течение нескольких месяцев. Таким образом ему удалось получить исторические изображения неуловимого южного полярного региона Солнца.

Новые фотографии Solar Orbiter сделал с помощью трех из десяти своих приборов, которые предназначены для изучения Солнца. При этом снимки получены как видимом, так и в ультрафиолетовом свете.

В результате ученые получили беспрецедентный взгляд на запутанные линии магнитного поля Солнца, которое готовится к перевороту, то есть вскоре должны измениться местоположения южного и северного магнитных полюсов. Также новые данные показали определенных химических элементов, которые перемещаются в плазме, составляющей солнечный ветер. Это постоянный поток заряженных частиц, который управляет космической погодой в Солнечной системе. Ученые говорят, что новые данные должны помочь улучшить понимание солнечного ветра, космической погоды и 11-летнего цикла активности Солнца.

Космический аппарат Solar Orbiter впервые сделал фотографии южного полюса Солнца Фото: ESA

Пока что Солнце находится в фазе солнечного максимума, то есть периода повышенной активности в течение 11-летнего цикла, когда появляется больше вспышек и корональный выбросов массы, которые вызывают геомагнитные бури на Земле. Solar Orbiter получил новые данные о магнитном поле нашей звезды, которое задействовано в создании вспышек на Солнце, представляющих собой мощные выбросы излучения и энергии.

Изучение магнитного поля Солнца показало наличие парадокса: в то время как обычные магниты имеют северный и южный полюс, на южном полюсе Солнца магнитные поля имеют и северную, и южную полярность.

Южный полюс Солнца в разных длинах волн света Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА, это временное явление. Это значит, что скоро магнитное поле Солнце изменит местоположение своих полюсов, как это происходит примерно один раз в течение 11 летнего цикла. Когда магнитное поле Солнца перевернется, закончится солнечный максимум и начнется переход к солнечному минимуму. Это должно произойти уже в этом году, а затем в течение 5-6 лет Солнце будет проявлять не очень сильную активность.

В ближайшие годы Solar Orbiter, используя гравитацию Венеры, будет еще больше наклонять свою орбиту относительно экватора Солнца. В декабре 2026 года он будет вращаться под углом 24 градуса к плоскости эклиптики, а уже в июне 2029 года – под углом 33 градуса. Это позволит получить еще более подробные изображения не только южного, но и северного полюса Солнца.

Ученые говорят, что полученные данные и те, что ожидаются в ближайшем будущем, изменят понимание магнитного поля Солнца, солнечного ветра и солнечной активности.

Как уже писал Фокус, возле звезды похожей на Солнце астрономы обнаружили две странные планеты, которые нарушают теории формирования планет.

Также Фокус писал о том, что астрономов очень удивили спутники Урана, которые оказались не такими, как ожидали ученые.