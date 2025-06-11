Спутники Урана сильно удивили ученых: они не такие, как мы думали (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл искали доказательства одного явления, а нашли совсем другое.

Related video

Результаты исследования были представлены на 246-м заседании Американского астрономического общества, пишет Phys.

Астрономы с помощью телескопа Хаббл провели новое исследование четырех самых больших спутников планеты Уран. Это седьмая планета от Солнца, которая имеет 28 спутников.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самые большие спутники Урана называются Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Все они обращены к планете только одной стороной, как Луна к Земле. Сторона, обращенная к Урану называется передней, а обратная сторона – задней. Ученые искали признаки взаимодействия магнитосферы Урана с поверхностями чертах крупнейших спутников.

Магнитосфера — это область, окружающая планету, где частицы с электрическим зарядом подвергаются воздействию магнитного поля этой планеты.

Астрономы считали, что передние стороны спутников должны быть ярче, чем задние. Это могло быть связано с попаданием заряженных частиц из магнитосферы Урана на поверхность спутников, и таким образом они затемняют обратные стороны.

Уран и ег осамые большие спутники Фото: NASA

Астрономы не обнаружили доказательств потемнения задних сторон спутников урана. Это удивило астрономов и данное открытие показывает, что магнитосфера Урана не сильно взаимодействует с его крупнейшими спутниками. Это противоречит данным, собранным аппаратом "Вояджер-2" в 1986 году.

Астрономы считали, что если магнитосфера Урана взаимодействует со спутниками, то заряженные частицы должны преимущественно попадать на поверхность их задних сторон. Эти заряженные частицы должны затемнять задние полушария Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона. Особенно это должно было происходить на более близких к Урану спутниках Ариэль и Умбриэль.

Самые большие спутники Урана. Слева напрво и сверху вниз: Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль, Миранда, Пак Фото: NASA

Но это не то, что обнаружили астрономы. Вместо этого передние и задние полушария Ариэля и Умбриэля на самом деле очень похожи по яркости. Но ученые увидели разницу между полушариями двух более далеких спутников — Титании и Оберона. И это было не то, что они ожидали увидеть.

У двух спутников передние полушария более темные по сравнению с их задними полушариями. Ученые считают, что пыль от некоторых нерегулярных спутников Урана покрывает передние стороны Титании и Оберона.

Нерегулярные спутники — это спутники, которые имеют вытянутые и наклонные орбиты относительно экваториальной плоскости планеты.

Планета Уран и его спутники Фото: NASA

Метеориты постоянно падают на поверхность нерегулярных спутников Урана, выбрасывая небольшие частицы пыли на орбиту вокруг планеты. За миллионы лет этот материал в конечном итоге начал пересекать орбиты Титании и Оберона. Эти спутники, как считают ученые, собирают пыль своими передними сторонами.

Титания и Оберон защищают спутники Ариэль и Умбриэль от пыли, поэтому их полушария не имеют разницы в яркости. Возможно, взаимодействие между спутниками и магнитосферой Урана происходит, но по какой-то причине оно не вызывает асимметрии в переднем и заднем полушариях, как подозревали астрономы. Дополнительные данные с космического телескопа Уэбб помогут обеспечить более полное понимание спутников Урана и их взаимодействия с магнитосферой планеты.

Как уже писал Фокус, астрономы получили новую информацию о составе атмосферы Урана и о том, какие процессы в ней происходят.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили рекордную космическую структуру в скоплении галактик. Астрономы обнаружили самое большое облако энергичных частиц, которое окружает скопление галактик и имеет ширину почти 20 млн световых лет.