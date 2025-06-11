Астрономы обнаружили рекордную космическую структуру в скоплении галактик: что это (фото)

Астрономы обнаружили самое большое облако энергичных частиц, которое окружает скопление галактик и имеет ширину почти 20 млн световых лет. Это открытие бросает вызов теориям о том, как частицы остаются заряженными с течением времени. Вместо того, чтобы получать энергию от соседних галактик, это облако вероятно заряжается гигантскими ударными волнами, которые перемещаются через горячий газ между галактиками.

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Исследование опубликовано сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Астрономы использовали радиотелескоп MeerKAT и космический рентгеновский телескоп Чандра для того, чтобы провести новое исследование массивного скопления галактик PLCK G287.0+32.9. Оно находится на расстоянии 5 млрд световых лет от нас и его впервые обнаружили 14 лет назад.

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Прошлые исследования показали, что на краю скопления галактик находятся гигантские ударные волны, которые возникли из-за слияния галактик, и они выпускают излучение.

Но ранее астрономы не видели слабое радиоизлучение, которое заполняет пространство между ударными волнами. Новые наблюдения помогли обнаружить, что все скопление галактик окутано рекордным облаком частиц, которые выпускают радиоизлучение. Это облако имеет ширину примерно 20 млн световых лет.

Такого большого облака энергичных частиц астрономы еще никогда не видели. Прошлый рекорд принадлежал облаку в скоплении галактик Abell 2255, которое имеет ширину более 16 млн световых лет.

Составное изображение, сделанное с помощью рентгеновской обсерватории Чандра (синий и фиолетовый цвет), радиотелескопа MeerKAT (оранжевый и желтый цвет) и оптического света обсерватории PanSTARRS (красный, зеленый и синий цвет), показывает скопление галактик PLCK G287.0+32.9 Фото: phys.org

Астрономы обнаружили доказательства присутствия электронов космических лучей и магнитных полей, которые протираются до окраин скопления галактик. Но пока не ясно, как эти электроны ускорились на столь больших расстояниях.

Что-то активно ускоряет электроны придает им энергию, которую они потеряли с течением времени, но ни один механизм пока не может этого объяснить. Ученые считают, что за этим стоят гигантские ударные волны.

Астрономы говорят, что новое открытие заставляет переосмыслить то, как энергия и материя движутся через самые большие структуры Вселенной.

Наблюдения с помощью рентгеновского телескопа позволили обнаружить несколько структур в горячем газе скопления галактик, что указывает на его изменение. Некоторые из этих особенностей совпадают со структурами, обнаруженными радиотеле6скопом. Это указывает на то, что гигантские ударные волны, вызванные слияниями галактик, ускоряют электроны.

Как уже писал Фокус, физики подтвердили странную теорию: свет может возникать из ничего. Ученые с помощью моделирования доказали, что свет может возникать из пустоты вакуума. Теперь осталось подтвердить необычную теорию с помощью реальных экспериментов.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, есть ли центр у Вселенной. Хотя кажется, что все началось в одной точке, на самом деле это не так и Вселенная на самом деле такая, что ее сложно представить.