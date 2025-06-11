Астрономи виявили рекордну космічну структуру в скупченні галактик: що це (фото)

Астрономи виявили найбільшу хмару енергійних частинок, яка оточує скупчення галактик і має ширину майже 20 млн світлових років. Це відкриття кидає виклик теоріям про те, як частинки залишаються зарядженими з плином часу. Замість того, щоб отримувати енергію від сусідніх галактик, ця хмара, ймовірно, заряджається гігантськими ударними хвилями, що переміщуються через гарячий газ між галактиками.

Related video

Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Астрономи використовували радіотелескоп MeerKAT і космічний рентгенівський телескоп Чандра для того, щоб провести нове дослідження масивного скупчення галактик PLCK G287.0+32.9. Воно розташоване на відстані 5 млрд світлових років від нас і його вперше виявили 14 років тому.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Минулі дослідження показали, що на краю скупчення галактик знаходяться гігантські ударні хвилі, які виникли через злиття галактик, і вони випускають випромінювання.

Але раніше астрономи не бачили слабке радіовипромінювання, яке заповнює простір між ударними хвилями. Нові спостереження допомогли виявити, що все скупчення галактик оповите рекордною хмарою частинок, які випускають радіовипромінювання. Ця хмара має ширину приблизно 20 млн світлових років.

Такої великої хмари енергійних частинок астрономи ще ніколи не бачили. Минулий рекорд належав хмарі в скупченні галактик Abell 2255, яка має ширину понад 16 млн світлових років.

Складене зображення, зроблене за допомогою рентгенівської обсерваторії Чандра (синій і фіолетовий колір), радіотелескопа MeerKAT (помаранчевий і жовтий колір) і оптичного світла обсерваторії PanSTARRS (червоний, зелений і синій колір), показує скупчення галактик PLCK G287.0+32.9 Фото: phys.org

Астрономи виявили докази присутності електронів космічних променів і магнітних полів, які протираються до околиць скупчення галактик. Але поки не зрозуміло, як ці електрони прискорилися на таких великих відстанях.

Щось активно прискорює електрони, надає їм енергію, яку вони втратили з плином часу, але жоден механізм поки що не може цього пояснити. Вчені вважають, що за цим стоять гігантські ударні хвилі.

Астрономи кажуть, що нове відкриття змушує переосмислити те, як енергія і матерія рухаються через найбільші структури Всесвіту.

Спостереження за допомогою рентгенівського телескопа дали змогу виявити кілька структур у гарячому газі скупчення галактик, що вказує на його зміну. Деякі з цих особливостей збігаються зі структурами, виявленими радіотеле6скопом. Це вказує на те, що гігантські ударні хвилі, викликані злиттями галактик, прискорюють електрони.

Як уже писав Фокус, фізики підтвердили дивну теорію: світло може виникати з нічого. Вчені за допомогою моделювання довели, що світло може виникати з порожнечі вакууму. Тепер залишилося підтвердити незвичайну теорію за допомогою реальних експериментів.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи є центр у Всесвіті. Хоча здається, що все почалося в одній точці, насправді це не так і Всесвіт насправді такий, що його складно уявити.