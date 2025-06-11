Дорогоцінне каміння і дощ із заліза: дві планети спантеличили астрономів, щось із ними не так

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження двох величезних планет, що обертаються навколо зірки, схожої на Сонце. Астрономи не очікували побачити те, що дві планети, створені в одному середовищі, виглядають по-різному.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише The Guardian.

Молода зірка і два газові гіганти поруч

Схожа на Сонце зірка YSES-1 розташована на відстані 307 світлових років від нас, і вона дуже молода за космічними мірками. Якщо Сонцю вже 4,6 млрд років, то зірці YSES-1 лише 1 млн років. Навколо цієї зірки обертається дві планети класу газовий гігант, обидві з яких ще перебувають на стадії формування, але вони більші за Юпітер, найбільшу планету в Сонячній системі.

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Планета YSES-1b розташована ближче до зірки на відстані 160 астрономічних одиниць від неї (1 астрономічна одиниця — це приблизно 150 млн км). Ця планета приблизно в 14 разів масивніша за Юпітер. Друга планета YSES-1c розташована на відстані 320 астрономічних одиниць від зірки, і вона приблизно в 6 разів масивніша за Юпітер.

Моделювання системи YSES-1: зірка і дві дивні планети Фото: ScienceAlert

Уперше виявили такі хмари на іншій планеті

Лише невелику кількість планет за межами Сонячної системи астрономи змогли вивчати безпосередньо завдяки світлу їхніх зірок, яке проходить через атмосферу. Планети в системі YSES-1 також були вивчені безпосередньо. Обидві планети ще формуються і відбивають багато світла, а тому їх легше вивчати.

За словами астрономів, вони отримали найдокладніший набір даних про планети в іншій зоряній системі на сьогодні.

Учені виявили, що на планеті YSES-1c високо в атмосфері існують товсті шари хмар, які в основному складаються з мінерального пилу, але в них також присутнє залізо. Згодом на цій планеті буде йти дощ із заліза, кажуть учені. Також в атмосфері планети було виявлено силікат магнію, вуглекислий газ, монооксид вуглецю і метан. Астрономи кажуть, що вони вперше виявили такі хмари на планеті, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце.

Так усі планети виглядають на зображенні телескопа Вебб Фото: ScienceAlert

Планета, яка порушує теорії

Водночас планета YSES-1b трохи відрізняється за складом атмосфери, хоча потрібні додаткові спостереження, щоб зрозуміти точно з чого вона складається. Вчених здивувало те, що планету YSES-1b оточує диск, що складається з трильйонів тонн частинок пилу. Спостереження показали, що диск містить дрібні частинки мінералу олівін. Цей мінерал може створювати дорогоцінний камінь хризоліт на нашій планеті.

Наявність такого диска є загадкою для астрономів, адже обидві планети мали сформуватися в одному й тому ж середовищі. Тож не зрозуміло, чому одна планета утримує диск із матеріалу навколо себе, а друга — ні.

Ще однією загадкою є те, чому у планети віком 16 млн років все ще є диск із матеріалу, що обертається навколо неї. Теорії формування планет припускають, що будь-який навколишній пил повинен був потрапити на планету протягом перших 5 млн років після початку її формування.

Астрономи кажуть, що вони не очікували виявити диск із пилу навколо планети YSES-1b, а також не очікували, що дві планети матимуть різний вигляд, хоча вони утворилися в одному протопланетному диску, що оточує молоду зірку.

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