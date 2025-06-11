Китай проведе випробування важливої технології на орбіті: Пентагон сильно переживає, чому

Два китайські супутники збираються зустрітися на геостаціонарній орбіті, зістикувавшись один з одним для демонстрації технології дозаправлення, яка може продовжити термін служби космічних апаратів.

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Про це пише Gizmodo.

Китайські супутники Shijian-21 і Shijian-25 виконали серію маневрів на геостаціонарній орбіті, досягнувши близької відстані один від одного в понеділок, 9 червня. Про це повідомляє компанія COMSPOC, яка представляє дані про переміщення космічних апаратів.

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Два супутники мають провести стикування в середу, 11 червня, для першого випробування Китаю з дозаправки на геостаціонарній орбіті. Один супутник діятиме як космічна заправна станція, щоб продовжити термін служби іншого супутника.

За цим спостерігатимуть два американські розвідувальні супутники, які перебувають неподалік, адже Пентагон побоюється, що ця технологія може стати важливою віхою в космічних амбіціях Китаю.

Китайські супутники були створені Шанхайською академією космічних технологій. Супутник Shijian-25 запустили в космос у січні цього року, а супутник Shijian-21 вирушив на орбіту 2021 року. Приблизно за рік після запуску Shijian-21 зістикувався з непрацюючим китайським супутником Beidou-2 G2 і відбуксирував його на орбіту поховання. Це місце, куди відправляють супутники після закінчення терміну їхньої служби.

Відтоді у Shijian-21, схоже, закінчилося паливо, поки він нещодавно не повернувся до життя, зробивши власні маневри, щоб наблизитися до Shijian-25. Ймовірно, це мета випробування технології дозаправки на орбіті, під час якого Shijian-25 спробує передати приблизно 142 кг палива, щоб продовжити термін служби Shijian-21 на вісім років.

Це випробування викликало занепокоєння в США щодо зростаючих космічних можливостей Китаю, спонукавши Пентагон уважно стежити за ситуацією. Два розвідувальні супутники, USA 270 і USA 271, виконали власні маневри, щоб наблизитися до китайських супутників, повідомляє COMSPOC. Супутники США просто спостерігатимуть, як їхні китайські конкуренти проводять критично важливе для Китаю випробування.

США раніше проводили власні випробування технології дозаправки на орбіті. У 2019 році компанія Northrop Grumman заправила супутник у космосі, щоб продовжити термін його служби на п'ять років, ставши першою компанією, яка зробила це. Космічні сили США також готують власні випробування орбітальної дозаправки з використанням обладнання від Northrop Grumman та інших компаній.

Як уже писав Фокус, супутники на орбіті відбивають так багато сонячного світла, що псують зображення космосу, зроблені найкращими телескопами. Вчені створили спеціальну чорну фарбу, яка допоможе спостерігати за зірками у звичайному режимі.