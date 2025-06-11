Зірки зникають через об'єкти на орбіті: врятує ситуацію особлива чорна фарба (фото)

Супутники на орбіті відбивають так багато сонячного світла, що псують зображення космосу, зроблені найкращими телескопами. Учені створили спеціальну чорну фарбу, яка допоможе спостерігати за зірками у звичайному режимі.

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Про це пише Space.

На низькій навколоземній орбіті знаходяться тисячі супутників, які надають послуги зв'язку та доступ до інтернету, найвідомішими серед них є супутники Starlink. Ці апарати відбивають так багато сонячного світла, що затьмарюють собою багато зірок з нашої точки зору на Землі. І це величезна проблема для астрономів, адже на зображеннях навіть найкращих телескопів з'являються смуги світла, створені супутниками, які не дають можливості проводити нормальні спостереження за космосом.

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Наприкінці цього місяця нова наземна Обсерваторія імені Віри Рубін вартістю 1,9 млрд доларів почне свою роботу в Чилі, і астрономи очікують, що до 40% її зображень будуть повністю зіпсовані смугами світла супутників. Найближчими роками кількість супутників на низькій навколоземній орбіті зросте до десятків тисяч. Але нова чорна фарба Vantablack 310, створена вченими, може зменшити кількість світла, що відбивається супутниками на орбіті. Таким чином смуги світла на зображеннях мають зникнути.

На зображеннях навіть найкращих телескопів з'являються смуги світла, створені супутниками Фото: space.com

Цю фарбу створили вчені з Університету Суррея спільно з компанією Surrey NanoSystems. Ця чорна фарба, якщо її нанести на супутники, зможе поглинати 98% сонячного світла. Хоча раніше вчені створили іншу чорну фарбу, яка відбиває 99,9% світла, її дуже складно наносити на супутники, внаслідок чого вона втрачає свою відбивну здатність.

Нову фарбу створено з суміші технічного вуглецю, сажеподібної форми вуглецю, змішаної зі спеціальними зв'язувальними компонентами, які роблять фарбу стійкою до суворих умов космосу. Під час випробувань нова фарба для супутників перевершила інші аналогічні фарби не тільки за своєю здатністю поглинати світло, а й за довговічністю роботи в космосі. Це вдалося довести під час випробувань, що імітують умови на орбіті. Фарба Vantablack 310 відбиває лише 2% світла, тоді як інші покриття — 5%.

Ця чорна фарба, якщо її нанести на супутники, зможе поглинати 98% сонячного світла Фото: space.com

Нова фарба має зробити супутники невидимими для неозброєного ока, кажуть учені. З точки зору яскравості вони матимуть зоряну величину 7, тоді як у супутників Starlink яскравість варіюється від 3 до 5 зоряної величини.

Зоряна величина — це міра світності астрономічних об'єктів, яка обернено пропорційна фактичній яскравості об'єкта. Що менша зоряна величина, то яскравіший об'єкт.

Surrey NanoSystems і Університет Суррея випробують фарбу Vantablack 310 у космосі на супутнику Jovian 1 наступного року.

Компанія вже веде переговори з виробниками супутників. Вчені сподіваються, що простота нанесення фарби, її виняткова довговічність і здатність знижувати яскравість надихнуть виробників використовувати її на своїх супутниках.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що супутники Starlink випускають радіохвилі на певних частотах, які створюють значні перешкоди для радіотелескопів. Астрономи кажуть, що це становить велику загрозу для спостережень за раннім Всесвітом.