Звезды исчезают из-за объектов на орбите: спасет ситуацию особенная черная краска (фото)

Спутники на орбите отражают так много солнечного света, что портят изображения космоса, сделанные самыми лучшими телескопами. Ученые создали специальную черную краску, которая поможет наблюдать за звездами в обычном режиме.

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Об этом пишет Space.

На низкой околоземной орбите находятся тысячи спутников, которые предоставляют услуги связи и доступ к интернету, самыми известными среди них являются спутники Starlink. Эти аппараты отражают так много солнечного света, что затмевают собой многие звезды с нашей точки зрения на Земле. И это огромная проблема для астрономов, ведь на изображениях даже самых лучших телескопов появляются полосы света, созданные спутниками, которые не дают возможности проводить нормальные наблюдения за космосом.

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В конце этого месяца новая наземная Обсерватория имени Веры Рубин стоимостью 1,9 млрд долларов начнет свою работу в Чили, и астрономы ожидают, что до 40% ее изображений будут полностью испорчены полосами света спутников. В ближайшие годы количество спутников на низкой околоземной орбите вырастет до десятков тысяч. Но новая черная краска Vantablack 310, созданная учеными, может уменьшить количество света, отражаемого спутниками на орбите. Таким образом полосы света на изображениях должны исчезнуть.

На изображениях даже самых лучших телескопов появляются полосы света, созданные спутниками Фото: space.com

Эту краску создали ученые из Университета Суррея совместно с компанией Surrey NanoSystems. Эта черная краска, если ее нанести на спутники, сможет поглощать 98% солнечного света. Хотя ранее ученые создали другую черную краску, которая отражает 99,9% света, ее очень сложно наносить на спутники, в результате чего она теряет свою отражательную способность.

Новая краска создана из смеси технического углерода, сажеподобной формы углерода, смешанной со специальными связующими компонентами, которые делают краску устойчивой к суровым условиям космоса. В ходе испытаний новая краска для спутников превзошла другие аналогичные краски не только по своей способности поглощать свет, но и по долговечности работы в космосе. Это удалось доказать во время испытаний, имитирующих условия на орбите. Краска Vantablack 310 отражает всего 2% света, в то время как другие покрытия – 5%.

Эта черная краска, если ее нанести на спутники, сможет поглощать 98% солнечного света Фото: space.com

Новая краска должна сделать спутники невидимыми для невооруженного глаза, говорят ученые. С точки зрения яркости они будут иметь звездную величину 7, в то время как у спутников Starlink яркость варьируется от 3 до 5 звездной величины.

Звездная величина — это мера светимости астрономических объектов, которая обратно пропорциональна фактической яркости объекта. Чем меньше звездная величина, тем ярче объект.

Surrey NanoSystems и Университет Суррея испытают краску Vantablack 310 в космосе на спутнике Jovian 1 в следующем году.

Компания уже ведет переговоры с производителями спутников. Ученые надеются, что простота нанесения краски, ее исключительная долговечность и способность снижать яркость вдохновят производителей использовать ее на своих спутниках.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что спутники Starlink выпускают радиоволны на определенных частотах, которые создают значительные помехи для радиотелескопов. Астрономы говорят, что это представляет большую угрозу для наблюдений за ранней Вселенной.