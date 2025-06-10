Космос станет недоступным: угроза обнаружена в спутниках Илона Маска Starlink

Спутники Starlink компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, выпускают мощные радиосигналы, которые ставят под угрозу способность астрономов изучать самые ранние этапы истории космоса.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Астрономы выяснили, что тысячи спутников Starlink на орбите непреднамеренно выпускают радиосигналы, которые могут повлияют на способность радиотелескопов наблюдать за самыми далекими слабыми радиоисточниками.

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Ученые обнаружили радиоволны, которые выходят от почти 2000 спутников Starlink, используя прототип телескопа из обсерватории Square Kilometre Array-Low (SKA-Low) в Австралии. Эта обсерватория находится на стадии строительства и будет состоять из более чем 100 000 небольших связанных телескопов. Они предназначены для изучения ранней Вселенной, но ученые обнаружили, что радиосигналы Starlink влияют на треть данных, полученных на некоторых частотах.

Авторы исследования обнаружили, что спутники Starlink выпускают радиосигналы в двух диапазонах частот, которые зарезервированы для радиоастрономии Международным союзом электросвязи (МСЭ), и поэтому не должны использоваться спутниками Starlink. Но считается, что эти сигналы от спутников являются непреднамеренными.

Радиосигналы спутников в 10 000 раз сильнее слабых радиосигналов от облаков нейтрального водорода, которые существовали, когда начали формироваться первые звезды более 13 млрд лет назад. С помощью этих сигналов астрономы хотят понять раннюю Вселенную.

Ученые считают, что радиоволны непреднамеренно выпускает бортовая электроника спутников, которая случайно передает сигналы через антенну спутников. Технически эти сигналы не являются незаконными, ведь правила МСЭ распространяются только на преднамеренные передачи. То есть SpaceX не нарушает никаких правил.

Но ученые считают, что нужно либо уменьшить передачу этих сигналов или же полностью их становить, чтобы они не оказывали влияние на астрономические наблюдения.

Ученые уже поделились своими результатами с компанией SpaceX и говорят, что она открыта для диалога по поиску способа сокращения передачи радиосигналов спутниками.

Если компания SpaceX не сможет найти решение, то астрономам придется внедрить новые алгоритмы для фильтрации загрязняющих радиоволн. Но такие усилия все еще находятся на "зачаточной стадии", и могут потребовать объемов вычислительной мощности, эквивалентных или превышающих те, которые необходимы для выполнения базовой обработки астрономических сигналов, представляющих интерес в первую очередь, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, спутники Starlink уничтожаются на орбите и падают на Землю.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали снимок того, как звезда создает гигантскую планету. Ученые получили изображение создания огромной газовой планеты, размером больше Юпитера, которая формируется на орбите вокруг молодой звезды 2MASSJ1612.