Космический глаз: астрономы сделали снимок того, как звезда создает гигантскую планету (фото)

Ученые получили изображение создания огромной газовой планеты, размером больше Юпитера, которая формируется на орбите вокруг молодой звезды 2MASSJ1612. Снимок был сделан с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили.

Related video

Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

На новой фотографии видна молодая звезда 2MASSJ1612, которая окружена диском из газа и пыли, известным как протопланетный диск. Этот снимок напоминает космический глаз.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы считают, что темное кольцо внутри диска указывает на то, что гравитация новорожденной планеты, вероятно, газового гиганта, накапливает материал, двигаясь вокруг звезды. Ученые считают, что эта планета имеет размер больше, чем у Юпитера (эта планета примерно в 11 раз больше Земли).

По словам авторов исследования, они стали свидетелями формирования планеты, которая находится на самой ранней стадии своей истории. Такое ученые наблюдают очень редко. Но еще предстоит подтвердить, что планета возле этой звезды действительно существует, хотя на это указывает много факторов. В этом поможет космический телескоп Уэбб в ближайшем будущем, говорят ученые.

Астрономы в основном обнаруживают планеты, вращающиеся вокруг других звезд, которые уже полностью сформировались. Таких планет уже несколько тысяч. До этого была обнаружена всего одна подтвержденная планета, которая находится на стадии формирования и 3 потенциальных планеты в таком же состоянии.

Астрономы считают, что темное кольцо внутри диска указывает на то, что гравитация новорожденной планеты, вероятно, газового гиганта, накапливает материал, двигаясь вокруг звезды Фото: ESO

Молодая звезда 2MASSJ1612 находится на расстоянии 430 световых лет от Земли и в прошлом году астрономы обнаружили разрыв в ее протопланетном диске, что указывало на наличие там планеты, которая формируется.

Теперь же астрономы более тщательно изучили протопланетный диск и считают, что их предположение было верным. В центре диска были обнаружены спиральные структуры, которые формируются, когда новорожденная планета изменяет этот диск во время движения вокруг звезды.

Астрономы говорят, что теоретические модели подтверждают данные наблюдений.

Как уже писал Фокус, астрономы подтвердили необычную теорию о карликовой планете Плутон.

Также Фокус писал от том, что самая высокая скорость движения человека составляет почти 40 000 км/ч. Рекорд самой высокой скорости полета был установлен более 50 лет назад. И произошло это высоко над поверхностью Земли.