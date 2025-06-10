Космічне око: астрономи зробили знімок того, як зірка створює гігантську планету (фото)

Вчені отримали зображення створення величезної газової планети, розміром більше за Юпітер, яка формується на орбіті навколо молодої зірки 2MASSJ1612. Знімок був зроблений за допомогою телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чилі.

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Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

На новій фотографії видно молоду зірку 2MASSJ1612, яка оточена диском із газу і пилу, відомим як протопланетний диск. Цей знімок нагадує космічне око.

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Астрономи вважають, що темне кільце всередині диска вказує на те, що гравітація новонародженої планети, ймовірно, газового гіганта, накопичує матеріал, рухаючись навколо зірки. Учені вважають, що ця планета має розмір більший, ніж у Юпітера (ця планета приблизно в 11 разів більша за Землю).

За словами авторів дослідження, вони стали свідками формування планети, яка перебуває на найбільш ранній стадії своєї історії. Таке вчені спостерігають дуже рідко. Але ще належить підтвердити, що планета біля цієї зірки дійсно існує, хоча на це вказує багато факторів. У цьому допоможе космічний телескоп Вебб у найближчому майбутньому, кажуть учені.

Астрономи здебільшого виявляють планети, що обертаються навколо інших зірок, які вже повністю сформувалися. Таких планет уже кілька тисяч. До цього було виявлено лише одну підтверджену планету, що перебуває на стадії формування, і 3 потенційні планети в такому ж стані.

Астрономи вважають, що темне кільце всередині диска вказує на те, що гравітація новонародженої планети, ймовірно, газового гіганта, накопичує матеріал, рухаючись навколо зірки Фото: ESO

Молода зірка 2MASSJ1612 розташована на відстані 430 світлових років від Землі, і торік астрономи виявили розрив у її протопланетному диску, що вказувало на наявність там планети, яка формується.

Тепер же астрономи ретельніше вивчили протопланетний диск і вважають, що їхнє припущення було правильним. У центрі диска були виявлені спіральні структури, які формуються, коли новонароджена планета змінює цей диск під час руху навколо зірки.

Астрономи кажуть, що теоретичні моделі підтверджують дані спостережень.

Як уже писав Фокус, астрономи підтвердили незвичайну теорію про карликову планету Плутон.

Також Фокус писав про те, що найвища швидкість руху людини становить майже 40 000 км/год. Рекорд найвищої швидкості польоту було встановлено понад 50 років тому. І сталося це високо над поверхнею Землі.