Найвища швидкість руху людини становить майже 40 000 км/год: як встановили рекорд

Рекорд найвищої швидкості польоту було встановлено понад 50 років тому. І сталося це високо над поверхнею Землі.

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Про це пише IFLScience.

У грудні минулого року сонячний зонд "Паркер", створений NASA, під час близького прольоту повз Сонце встановив рекорд найвищої швидкості, з якою коли-небудь переміщалися створені людиною об'єкти. Зонд набрав швидкість 692 000 км/год. Переміщення на такій швидкості дозволило б перетнути територію США всього за 23,4 секунди. Сонячний зонд "Паркер" тоді побив свій власний рекорд швидкості, встановлений 2023 року — 635 266 км/год. А з якою максимально великою швидкістю переміщалися люди?

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Можна сказати, що ми постійно переміщаємося зі швидкістю 152 100 000 км/год, не покидаючи нашої планети, коли Земля обертається навколо Сонця. Це швидкість, з якою переміщається в космосі наша планета відносно нашої зірки.

Але рекорд найвищої швидкості руху людини щодо Землі становить 39 937,7 км/год, і його було встановлено 26 травня 1969 року.

Це сталося під час "репетиції" першої висадки людей на Місяць. Нагадуємо, що люди вперше побували на Місяці в липні 1969 року. Першими людьми, які ступили на поверхню супутника Землі, стали астронавти NASA Ніл Армстронг і Едвін Олдрін, учасники місії "Аполлон-11".

Для того, щоб підготувати першу в історії висадку людини на Місяць, NASA відправило до супутника Землі трьох астронавтів у рамках місії "Аполлон-10". Ці астронавти не повинні були висадитися на поверхню Місяця, їхнє завдання полягало у перевірці всіх необхідних технологій на орбіті навколо Місяця.

Астронавти NASA Томас Стаффорд, Джон Янг і Юджин Сернан вирушили до Місяця на космічному кораблі, що складається з командного і місячного модулів, 18 травня 1969 року. 21 травня астронавти опинилися на орбіті навколо Місяця. Стаффорд і Сернан увійшли в місячний модуль і спустилися вниз від командного модуля приблизно на 14 км, у той час як Янг залишався на висоті приблизно 97 км над поверхнею Місяця.

Зліва направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: solar-system

Незважаючи на деякі технічні труднощі астронавти змогли повернутися назад у командний модуль і вирушили назад на Землю.

Місячний модуль місії "Аполлон-10" над Місяцем Фото: solar-system

Коли космічний корабель входив в атмосферу Землі на висоті майже 122 км над поверхнею нашої планети було встановлено рекорд найшвидшого польоту людини. Сернан описав вхід в атмосферу як перебування в "кулі з білого і фіолетового полум'я". Космічний корабель використовував атмосферу Землі для уповільнення, а потім розкрив три великі парашути перед посадкою в Тихому океані.

Командний модуль місії "Аполлон-10" над Місяцем Фото: solar-system

Цей рекорд астронавтів місії "Аполлон-10" не побитий досі.

Як відбувається вхід космічного корабля в атмосферу можна побачити на відео вище. Там показано повернення корабля Orion, який облетів Місяць у рамках місії "Артеміда-1" наприкінці 2022 року. На борту космічного корабля не було екіпажу, але саме на такому кораблі 2027 року на Місяць полетять перші за понад 50 років астронавти NASA.

Фокус уже писав про те, що сталося з прапорами США, які астронавти NASA залишили на Місяці, і чому на знімках астронавтів з Місяця не видно зірок.

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