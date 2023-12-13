Вогняне повернення космічного корабля з Місяця на Землю: NASA показало унікальні кадри (відео)

Космічний корабель Orion увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю, що в 32 рази перевищує швидкість звуку.

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Минув уже рік відтоді, як безпілотний космічний корабель Orion успішно повернувся на Землю після подорожі до Місяця і назад. Таким чином завершилася місія Artemis 1, яка стала основою для майбутньої пілотованої місії до Місяця, запланованої на кінець 2024 року. Щоб відзначити річницю знаменної події, NASA оприлюднило приголомшливі кадри, на яких видно вогняне входження космічного корабля в атмосферу Землі на швидкості, що в 32 рази вища за швидкість звуку, пише IFLScience.

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11 грудня минулого року космічний корабель Orion повернувся на Землю, але його входження в атмосферу, судячи з відео, було не дуже простим, унаслідок чого корабель залишив після себе вогняний слід. Безпілотний корабель у рамках місії Artemis 1 вирушив у космос на борту поки що найпотужнішої у світі ракети-носія SLS (це був її перший запуск) 16 листопада минулого року.

Минув уже рік відтоді, як безпілотний космічний корабель Orion успішно повернувся на Землю після подорожі до Місяця і назад. Таким чином завершилася місія Artemis 1, яка стала основою для майбутньої пілотованої місії до Місяця, запланованої на кінець 2024 року. Фото: NASA

Сама подорож корабля Orion до Місяця і назад зайняла 25 днів, шість з яких він обертався навколо Місяця. При цьому Orion зміг встановити рекорд дальності польоту для кораблів, призначених для пілотованих місій. Він перебував на відстані 434 500 км від Землі, де ще не бував жоден подібний корабель.

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Мета цього польоту полягала в тому, щоб провести випробування космічного корабля, на якому астронавти місії Artemis 2 здійснять обліт Місяця наприкінці наступного року.

Коли Orion наблизився до Землі, то він увійшов в атмосферу планети зі швидкістю майже 40 тисяч км/год. При цьому космічний корабель уперше випробував новий спосіб повернення з космосу, який допоможе надалі астронавтам приземлятися в потрібному місці на Землі, незалежно від того, де стався вхід в атмосферу. За словами вчених, у такий спосіб астронавти майбутніх місячних місій зможуть завжди приводнитися у водах Тихого океану біля узбережжя США.

Під час повернення на Землю космічного корабля також випробування пройшов новий захисний тепловий екран, який є найбільшим із коли-небудь створених. Хоча вчені з NASA не очікували, що тепловий екран постраждає настільки сильно, адже від нього відкололося набагато більше матеріалу під час вогняного входження в атмосферу, ніж показувало моделювання.

Уперше з 1972 року, після завершення програми "Аполлон", астронавти NASA повернуться назад до Місяця на космічному кораблі Orion восени 2024 року. Згідно з планом NASA, четверо астронавтів просто облетять Місяць і повернуться назад на Землю. Детально про цю місію, а також про те, хто саме полетить до Місяця, Фокус уже писав.

Після цього планується висадка астронавтів на Місяць уже 2025 року, якщо не станеться нічого непередбачуваного. Ця місія отримала назву Artemis 3. Як уже писав Фокус, у NASA вже виникли певні проблеми, які можуть вплинути на термін виконання цієї місії. Експерти вважають, що політ на супутник Землі може не відбутися у 2025 році і навіть у 2026 році.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA виявили необхідні для життя компоненти під час вивчення зразків, отриманих з астероїда Бенну.