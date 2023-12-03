Посадка астронавтів NASA на Місяць може не відбутися вчасно через компанію Ілона Маска

NASA, можливо, доведеться почекати ще кілька років, перш ніж відбудеться перша за 50 років висадка людини на супутник Землі.

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Американське космічне агентство запланувало повернути людину на Місяць уже наприкінці 2025 року в рамках місії Artemis 3. Але, можливо, ця місія не відбудеться щонайменше до 2027 року. Як ідеться у звіті аналітиків Рахункової палати США (аудиторське та оцінювальне федеральне агентство), перший із 1972 року пілотований політ на Місяць перебуває під загрозою зриву. Це пов'язано з численними технічними проблемами, пише Space.

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Аналітики Рахункової палати США провели аналіз великого обсягу даних, які стосуються запланованої NASA висадки астронавтів на Місяць у 2025 році, і дійшли невтішних висновків. Вони виявили значний обсяг незавершених технічних робіт, які стосуються створення посадкового модуля HLS/Starship, створюваного компанією SpaceX, власником якої є Ілон Маск.

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Згідно зі звітом цей модуль, у якому астронавти мають приземлитися на Місяці, витратить увесь запас пального ще під час виходу на орбіту навколо Місяця, тож його потрібно дозаправити перед посадкою. Тому на орбіті потрібно створити склад із паливом.

Аналітики виявили значний обсяг незавершених технічних робіт, які стосуються створення посадкового модуля HLS/Starship, створюваного компанією SpaceX, власником якої є Ілон Маск. Фото: Starship

Аналітики повідомляють, що вирішення цієї проблеми може затягнуться, тому дата висадки людини на Місяць, озвучена NASA, малоймовірна. Також затягнулася розробка самого посадкового модуля, який вимагає нових технологічних рішень, і це також впливає на терміни виконання історичної місії. Згідно зі звітом, компанія SpaceX домоглася обмеженого прогресу в удосконаленні необхідних технологій.

Але і це не всі проблеми, які потрібно вирішити перед висадкою астронавтів, що також впливає на виконання важливої місячної місії. У звіті сказано, що потрібно змінювати конструкцію нових скафандрів, створених компанією Axiom Space, у яких астронавти NASA мають полетіти на Місяць.

Нові скафандри потрібно оснастити кисневими балонами набагато більшого розміру, що дасть змогу астронавтам довше перебувати на поверхні Місяця, а також удосконалити систему життєзабезпечення скафандра. Але зміна конструкції скафандрів може зайняти багато часу і виконання місячної місії може не відбутися 2025 року, вважають аналітики.

Тому, згідно зі звітом, можливо, дату висадки людини на Місяць буде перенесено на 2027 рік. Найцікавіше, що навіть у NASA вже вважають початкову дату польоту занадто оптимістичною.

До місії Artemis 3 має відбутися місія Artemis 2. Вона запланована на листопад 2024 року і полягає в тому, що астронавти на космічному кораблі здійснять обліт Місяця, а потім повернуться на Землю. Цей політ буде своєрідною репетицією наступної місії, яка передбачає висадку астронавтів на поверхню Місяця.

Як уже писав Фокус, американці все ж повертаються на Місяць з місією без екіпажу, і це повернення має відбутися наприкінці січня 2024 року. Посадковий модуль приватної компанії Astrobotic доставить на Місяць багато важливих приладів для наукових досліджень. Якщо ця місія пройде успішно, то таким чином Astrobotic стане першою у світі приватною компанією, яка здійснила посадку свого апарату на Місяці.