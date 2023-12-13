Огненное возвращение космического корабля с Луны на Землю: NASA показало уникальные кадры (видео)

Космический корабль Orion вошел в атмосферу Земли со скоростью в 32 раза превышающей скорость звука.

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Прошел уже год с тех пор, как беспилотный космический корабль Orion успешно вернулся на Землю после путешествия к Луне и обратно. Таким образом завершилась миссия Artemis 1, которая стала основой для будущей пилотируемой миссии к Луне, запланированной на конец 2024 года. Чтобы отметить годовщину знаменательного события, NASA обнародовало потрясающие кадры, на которых видно огненное вхождение космического корабля в атмосферу Земли на скорости в 32 раза выше скорости звука, пишет IFLScience.

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11 декабря прошлого года космический корабль Orion вернулся на Землю, но его вхождение в атмосферу, судя по видео, было не очень простым, в результате чего корабль оставил после себя огненный след. Беспилотный корабль в рамках миссии Artemis 1 отправился в космос на борту пока что самой мощной в мире ракеты-носителя SLS (это был ее первый запуск) 16 ноября прошлого года.

Прошел уже год с тех пор, как беспилотный космический корабль Orion успешно вернулся на Землю после путешествия к Луне и обратно. Таким образом завершилась миссия Artemis 1, которая стала основой для будущей пилотируемой миссии к Луне, запланированной на конец 2024 года Фото: NASA

Само путешествие корабля Orion к Луне и обратно заняло 25 дней, шесть из которых он вращался вокруг Луны. При этом Orion смог установить рекорд дальности полета для кораблей, предназначенных для пилотируемых миссий. Он находился на расстоянии 434 500 км от Земле, где еще не бывал ни один подобный корабль.

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Цель данного полета состояла в том, чтобы провести испытание космического корабля, на котором астронавты миссии Artemis 2 совершат облет Луны в конце следующего года.

Когда Orion приблизился к Земле, то он вошел в атмосферу планеты со скоростью почти 40 тысяч км/час. При этом космический корабль впервые опробовал новый способ возвращения из космоса, который поможет в дальнейшем астронавтам приземляться в нужном месте на Земле, независимо от того, где произошел вход в атмосферу. По словам ученых, таким образом астронавты будущих лунных миссий смогут всегда приводнится в водах Тихого океана возле побережья США.

Во время возвращения на Землю космического корабля также испытание прошел новый защитный тепловой экран, который является самым большим из когда-либо созданных. Хотя ученые из NASA не ожидали, что тепловой экран пострадает настолько сильно, ведь от него откололось намного больше материала во время огненного вхождения в атмосферу, чем показывало моделирование.

Впервые с 1972 года, после завершения программы "Аполлон", астронавты NASA вернутся обратно к Луне на космическом корабле Orion осенью 2024 года. Согласно плану NASA, четверо астронавтов просто облетят Луну и вернуться обратно на Землю. Подробно об этой миссии, а также о том, кто именно полетит к Луне, Фокус уже писал.

После этого планируется высадка астронавтов на Луну уже в 2025 году, если не произойдет ничего непредвиденного. Эта миссия получила название Artemis 3. Как уже писал Фокус, у NASA уже возникли определенные проблемы, которые могут повлиять на срок выполнения этой миссии. Эксперты считают, что полет на спутник Земли может не состоятся в 2025 году и даже в 2026 году.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA обнаружили необходимые для жизни компоненты во время изучения образцов, полученных с астероида Бенну.