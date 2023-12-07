Атомная энергетика на Луне: компания Rolls-Royce представила свой ядерный реактор (фото)

Британская компания планирует подготовить действующий реактор для отправки на Луну через несколько лет.

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Компания Rolls-Royce представила концептуальный ядерный реактор, который может обеспечить энергией будущие базы на спутнике Земли. Пока что это только модель, но инженеры британской компании хотя создать в ближайшем будущем работающую версию для того, чтобы отправить ее на Луну уже в 2029 году, пишет Space.

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В марте Космическое агентство Великобритании выделило компании Rolls-Royce почти 4 млн долларов для разработки потенциально революционной лунной технологии – ядерного реактора для обесчечения энергией баз на Луне.

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Согласно заявлению компании, это позволило провести важные исследования и разработать технологии, которые приближают главную цель – создать работающий мини-реактор, создающий ядерную энергию. При этом данную разработку можно будет использовать не только в космосе, но и на Земле.

Модель мини-реактора, представленная компанией Rolls-Royce, имеет ширину 1 метр и длину 3 метра. Пока что, это устройство не создает энергию и нужно еще 6 лет и несколько миллионов долларов для того, чтобы создать действующее устройство. Если все пойдет по плану, то в 2029 году этот реактор отправится на Луну для проверки работоспособности технологии. Процесс создания энергии в новом реакторе будет таким же, как и на АЭС, то есть энергия выделяется в результате деления ядра атома.

Модель мини-реактора, представленная компанией Rolls-Royce, имеет ширину 1 метр и длину 3 метра. Пока что, это устройство не создает энергию и нужно еще 6 лет и несколько миллионов долларов для того, чтобы создать действующее устройство Фото: Rolls-Royce

Большинство аппаратов, которые отправляются на поверхность Луны получают энергию от солнечных лучей. Но этот способ имеет свои ограничения, ведь ежемесячно на Луне на 2 недели наступает ночь и солнечного света недостаточно для получения энергии.

Более простым и менее мощным источником ядерной энергии, который используется в некоторых космических аппаратах, являются радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ). Эти ядерные батареи основаны на естественном процессе радиоактивного распада, при котором менее стабильное ядро со временем превращается в более стабильное, выделяя при этом энергию.

С другой стороны, процесс ядерного деления расщепляет большое атомное ядро на более мелкие фрагменты. В результате реакции производится намного больше энергии.

Инженеры компании Rolls-Royce сейчас занимаются изучением методов, которые позволят преобразовывать тепло, выделяемое реактором в результате ядерного деления, в электричество. В обычных ядерных реакторах на Земле это тепло приводит к закипанию воды, которая затем превращается в пар, вращающий турбину. Однако такая система может оказаться слишком сложной для космической техники.

Фокус уже писал о том, что начались эксперименты на самом большом термоядерном реакторе в мире. Целью этих экспериментов является получение чистой, почти безграничной энергии в больших количествах. Считается, то это позволит избавиться от использования ископаемого топлива и удовлетворит все энергетические потребности на Земле. Но путь к получению термоядерной энергии, такой же, как производит Солнце, не так прост.