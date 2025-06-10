Самая высокая скорость движения человека составляет почти 40 000 км/ч: как установили рекорд

Рекорд самой высокой скорости полета был установлен более 50 лет назад. И произошло это высоко над поверхностью Земли.

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Об этом пишет IFLScience.

В декабре прошлого года солнечный зонд "Паркер", созданный NASA, во время близкого пролета мимом Солнца установил рекорд самой высокой скорости, с которой когда-либо перемещались созданные человеком объекты. Зонд набрал скорость 692 000 км/ч. Перемещение на такой скорости позволило бы пересечь территорию США всего за 23,4 секунды. Солнечный зонд "Паркер" тогда побил свой собственный рекорд скорости, установленный в 2023 году — 635 266 км/ч. А с какой максимально большой скоростью перемещались люди?

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Можно сказать, что мы постоянно перемещаемся со скоростью 152 100 000 км/ч, не покидая нашей планеты, когда Земля вращается вокруг Солнца. Это скорость, с которой перемещается в космосе наша планета относительно нашей звезды.

Но рекорд самой высокой скорости движения человека относительно Земли составляет 39 937,7 км/ч, и он был установлен 26 мая 1969 года.

Это произошло во время "репетиции" первой высадки людей на Луну. Напоминаем, что люди впервые побывали на Луне в июле 1969 года. Первыми людьми, ступившими на поверхность спутника Земли, стали астронавты NASA Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, участники миссии "Аполлон-11".

Для того, чтобы подготовить первую в истории высадку человека на Луну, NASA отправило к спутнику Земли трех астронавтов в рамках миссии "Аполлон-10". Эти астронавты не должны были высадится на поверхность Луны, их задача состояла проверке всех необходимых технологий на орбите вокруг Луны.

Астронавты NASA Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан отправились к Луне на космическом корабле, состоящем из командного и лунного модулей, 18 мая 1969 года. 21 мая астронавты оказались на орбите вокруг Луны. Стаффорд и Сернан вошли в лунный модуль и спустились вниз от командного модуля примерно на 14 км, в то время как Янг оставался на высоте примерно в 97 км над поверхностью Луны.

Слева направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: NASA

Несмотря на некоторые технические трудности астронавты смогли вернуться обратно в командный модуль и отправились обратно на Землю.

Лунный модуль миссии "Аполлон-10" над Луной Фото: NASA

Когда космический корабль входил в атмосферу Земли на высоте почти 122 км над поверхность нашей планеты был установлен рекорд самого быстрого полета человека. Сернан описал вход в атмосферу как нахождение в "шаре из белого и фиолетового пламени". Космический корабль использовал атмосферу Земли для замедления, а затем раскрыл три больших парашюта перед посадкой в ​​Тихом океане.

Командный модуль миссии "Аполлон-10" над Луной Фото: NASA

Этот рекорд астронавтов миссии "Аполлон-10" не побит до сих пор.

Как происходит вход космического корабля в атмосферу можно увидеть на видео выше. Там показано возвращение корабля Orion, который облетел Луну в рамках миссии "Артемида-1" в конце 2022 года. На борту космического корабля не было экипажа, но именно на таком корабле в 2027 году на Луну полетят первые за более чем 50 лет астронавты NASA.

Фокус уже писал о том, что случилось с флагами США, которые астронавты NASA оставили на Луне и почему на снимках астронавтов с Луны не видно звезд.

Также Фокус писал о том, что новая теория предполагает, что время имеет не одно, а три измерения. При этом пространство в таком случае на самом деле является одномерным. Эта теория может объяснить загадки квантовой механики и делает вероятность путешествий во времени в альтернативное будущее реальностью.