Время имеет три измерения: путешествие в будущее возможно, что выяснили физики

Новая теория предполагает, что время имеет не одно, а три измерения. При этом пространство в таком случае на самом деле является одномерным. Эта теория может объяснить загадки квантовой механики и делает вероятность путешествий во времени в альтернативное будущее реальностью.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

Наша Вселенная работает по определенным правилам, которые берут начало в разных разделах физики. Но иногда эти правила кажутся несовместимыми друг с другом. А в других случаях правила, кажется, возникают из ниоткуда, без четкого объяснения.

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Ничто не может перемещаться быстрее скорости света

Специальная теория относительности Эйнштейна, которая является одним из наборов этих правил, говорит, что время и пространство связаны вместе в четырехмерной ткани пространства-времени. То есть существует три измерения пространства и одно измерение времени.

Время идет только в одном направлении – из прошлого в будущее, но мы можем перемещаться в пространстве в разных направлениях. Также специальная теория относительности говорит, что ничто не может двигаться в пространстве-времени быстрее скорости света, то есть 300 000 км/с.

Загадки квантовой механики

Квантовая механика дает нам набор правил, по которым работают субатомные частицы. И это очень странные правила. Например, в квантовой механике частицы могут появляться в нескольких местах одновременно, и мы никогда точно не знаем, где окажется частица.

Чтобы приспособиться к этим правилам ученые создали понятие корпускулярно-волнового дуализма. Это значит, что частицы на самом деле не являются только частицами, но и волнами, которые распространяются по Вселенной. Там, где волны достигают пика, можно найти частицу в следующий раз, когда мы ее будем искать. Там, где волны достигают минимума, вряд ли можно найти эту частицу.

Правила квантовой механики также допускают такое явление как квантовая запутанность, когда одна частица может мгновенно влиять на другую, даже если та находится на чрезвычайно большом расстоянии. При этом в данном случае превышается предел скорости света из специальной теории относительности.

Три измерения времени и путешествие в альтернативное будущее

Физики из Варшавского и Оксфордского университетов решили выяснить, какой была бы Вселенная, если бы вы могли двигаться быстрее света. Согласно специальной теории относительности невозможно двигаться со ниже скорости света и ускоряться, чтобы достичь ее, не говоря уже о том, чтобы двигаться быстрее скорости света. Но правила теории Эйнштейна допускают обратную ситуацию, когда объекты могут начать движение быстрее скорости света, но затем они никогда не смогут замедлиться ниже этой скорости.

По словам физиков, для наблюдателей, которые уже движутся быстрее скорости света, связь между временем и пространством переворачивается. Вместо трех измерений пространства и одного измерения времени наблюдатели видят три измерения времени и только одно измерение пространства. Это означает, что частицы следуют более чем по одной траектории одновременно. То есть они одновременно перемещаются в более чем одно будущее.

Физики утверждают, что этот взгляд на Вселенную предлагает возможное объяснение загадок квантовой механики. В данном случае квантовая запутанность, случайные вероятности, корпускулярно-волновой дуализм и следствия квантовой механики, кажутся имеют естественное происхождение из этой сверхсветовой перспективы. Вместо того, чтобы возникать без объяснения, эти правила имеют потенциальную причину.

Физики указывают, что концепция частицы в сверхсветовой перспективе полностью рушится. Вместо этого можно говорить только о полях, которые являются волнами, существующими во всем пространстве и времени. Ученые говорят, что многие теории в физике, особенно идеи, касающиеся фундаментальной физики, происходящей в чрезвычайно ранней Вселенной, уже используют поля, которые обладают сверхсветовыми свойствами.

Возможно, Вселенная уже работает иначе

Но вопрос о том, могут ли отдельные частицы, известные как тахионы, двигаться быстрее света, остается открытым. Дело в том, что существование таких частиц испортит наше понимание Вселенной, в частности это разрушит такие вещи как причинно-следственная связь и прогресс от прошлого к будущему, с которыми мы знакомы. Но, возможно, Вселенная уже работает по совсем другим правилам и нужно лишь установить связь между ними, говорят физики.

Как уже писал Фокус, физики впервые обнаружили новую форму магнетизма. Она может помочь создать более быстрые, энергоэффективные электронные запоминающие устройства.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили крупнейшие одиночные объекты во Вселенной, которые посылают радиосигналы.