Астрономы обнаружили крупнейшие одиночные объекты во Вселенной: посылают радиосигналы (фото)

Ученые обнаружили 15 новых гигантских радиогалактик с помощью радиотелескопа ASKAP. Гигантские радиогалактики являются самыми большими отдельными объектами в наблюдаемой Вселенной, каждый из которых имеет размер больше 2,3 млн световых лет.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Радиогалактиками называют галактики, которые выпускают больше радиоизлучения, чем другие галактики. Это радиоизлучение настолько мощное, что часто перекрывает собой яркость галактик в видимом свете. По словам ученых, гигантские радиогалактики являются крупнейшими одиночными объектами во Вселенной и их размер сравним с размером Местной группы галактик, куда входит Млечный Путь.

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Новые 15 обнаруженных гигантских галактик имеют размер от 3,7 млн до 12,4 млн световых лет. Для сравнения, размер Млечного Пути составляет примерно около 105 700 световых лет. Это означает, что наша галактика поместилась бы в самой большой из обнаруженных гигантских радиогалактик под названием ASKAP J0107–2347 более 117 раз.

Одна из обнаруженных гигантских радиогалактик Фото: space.com

Обычно гигантская радиогалактика представляет собой массивную эллиптическую галактику, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра. Когда эти черные дыры поглощают окружающую материю, они создают активное ядро галактики и выбрасывают мощные струи материи со скоростью, близкой к скорости света.

Астрономы считают, что в центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры и многие из них создают активные ядра галактик, а также выпускают струи материи. Но у гигантских радиогалактик струи имеют длину от 2,3 до 15,3 млн световых лет. При этом на конце каждой струи образуется радиопузырь, выпускающий мощное радиоизлучение. У галактики ASKAP J0107–2347, расположенный примерно в 1,5 млрд световых лет от нас, также есть два радиопузыря.

Астрономы считают, что в центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры и многие из них создают активные ядра галактик, а также выпускают струи материи Фото: space.com

Новое открытие помогает астрономам изучать эти гигантские радиогалактики в мельчайших подробностях, в частности их морфологию, симметрию и возраст. При этом ученые хотят выяснить, как гигантские радиогалактики становятся такими большими.

Астрономы говорят, что какие-то взаимодействия, происходящие между галактиками в скоплениях, могут играть большую роль в формировании радиогалактик, останавливая их расширение или наоборот увеличивая их размер.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы получили крупнейший снимок Вселенной и обнаружили сотни тысяч новых галактик.

Также Фокус писал о том, что сейчас можно увидеть "Коня и Всадника" в созвездии Большой Медведицы. У звезды Мицар, которая находится в рукоятке Большого Ковша, есть крошечный компаньон – звезда Алькор. Древние арабские астрономы называли эту пару “Конь и Всадник”.