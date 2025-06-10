Сейчас можно увидеть "Коня и Всадника" в созвездии Большой Медведицы: что это (фото)

У звезды Мицар, которая находится в рукоятке Большого Ковша, есть крошечный компаньон – звезда Алькор. Древние арабские астрономы называли эту пару “Конь и Всадник”.

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Об этом пишет Space.

В течение ближайших нескольких июньских вечеров примерно в 22:00 можно посмотреть на север и вверх, чтобы увидеть в небе семь звезд, которые составляют знаменитый Большой Ковш. Это часть созвездия Большая Медведица, представляющий собой астеризм или группу звезд, имеющих общее название.

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Для большинства наблюдателей за небом Большой Ковш, вероятно, является самой важной группой звезд на небе. С его помощью можно найти Полярную звезду. Это возможно благодаря двум ярким звездам, которые отмечают внешний край Большого Ковша. Эти две звезды, Дубхе и Мерак, всегда указывают на Полярную звезду. Просто проведите линию в своем воображении между этими двумя звездами и продлите ее примерно 5 раз и эта линия в конечном итоге упрется в яркую звезду. Это будет Полярная звезда.

Средняя звезда в рукоятке Большого Ковша — это звезда Мицар, у которой есть более тусклый компаньон – звезда Алькор. Древние арабские астрономы утверждали, что люди проверяли свое зрение с помощью этой звезды.

Созвездие Большая Медведица Фото: NASA

Обе звезды видимы невооруженным глазом и находятся примерно в 83 световых годах от нас. Недавние наблюдения показывают, что Алькор движется вокруг Мицара по широкой орбите, а потому полный оборот звезда совершает за 750 000 лет.

Все же лучший обзор этой пары обеспечивает бинокль и там можно увидеть больше, чем думают многие наблюдатели за небом. Например, Мицар сам по себе является двойной звездой. Двойная звезда — это две звезды, которые физически связаны друг с другом и соединены вместе гравитацией. На самом деле они вращаются друг вокруг друга подобно Земле и планетам, вращающимся вокруг Солнца, или Луне, вращающейся вокруг Земли. Чтобы увидеть спутника Мицара, вам понадобится небольшой телескоп.

Мицар и Алькор Фото: NASA

Между Мицаром и Алькором и немного южнее от них находится звезда 8-й звездной величины, которую когда-то ошибочно приняли за новую планету. Если вы проведете линию на восток от Мицара через Алькор, вы увидите звезду 5-й звездной величины, светящуюся красноватым оттенком. Это 83 Большой Медведицы, красная гигантская звезда, которая примерно в 80 раз больше и примерно в 1300 раз ярче Солнца. Она расположена на расстоянии 580 световых лет от нас.

Если вы продолжите движение по той же линии примерно в два раза дальше последней звезды, то увидите большую, но тусклую галактику M101. Она широко известна как галактика Вертушка, и на расстоянии 21 млн световых лет является одной из самых близких спиральных галактик к Млечному Пути.

Галактика М101 Фото: NASA

Стоит сказать, что Большой Ковш не будет существовать вечно. Из семи звезд, пять принадлежат к слабо связанному рою звезд, все они мчатся в пространстве примерно с одинаковой скоростью и в одном направлении. Эти пять звезд находятся на расстоянии от 78 до 84 световых лет от Земли. Но две звезды, Дубхе и Алькаид, не являются частью роя и мчатся с еще большей скоростью в противоположном направлении. Алькаид находится на расстоянии 101 световой год, а Дубхе — на расстоянии 124 световых года. Эти противоположные движения медленно изменяют форму Большого Ковша. То есть астеризм медленно распадается на части.

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