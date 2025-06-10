Зараз можна побачити "Коня і Вершника" в сузір'ї Великої Ведмедиці: що це (фото)

У зірки Міцар, яка знаходиться в рукоятці Великого Ковша, є крихітний компаньйон — зірка Алькор. Стародавні арабські астрономи називали цю пару "Кінь і Вершник".

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Про це пише Space.

Протягом найближчих кількох червневих вечорів приблизно о 22:00 можна подивитися на північ і вгору, щоб побачити в небі сім зірок, які складають знаменитий Великий Ківш. Це частина сузір'я Велика Ведмедиця, що являє собою астеризм або групу зірок, які мають спільну назву.

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Для більшості спостерігачів за небом Великий Ківш, ймовірно, є найважливішою групою зірок на небі. З його допомогою можна знайти Полярну зірку. Це можливо завдяки двом яскравим зіркам, які відзначають зовнішній край Великого Ковша. Ці дві зірки, Дубхе і Мерак, завжди вказують на Полярну зірку. Просто проведіть лінію у своїй уяві між цими двома зірками і подовжте її приблизно 5 разів, і ця лінія зрештою упреться в яскраву зірку. Це буде Полярна зірка.

Середня зірка в рукоятці Великого Ковша — це зірка Міцар, у якої є більш тьмяний компаньйон — зірка Алькор. Стародавні арабські астрономи стверджували, що люди перевіряли свій зір за допомогою цієї зірки.

Сузір'я Велика Ведмедиця Фото: solar-system

Обидві зірки видимі неозброєним оком і розташовані приблизно за 83 світлових роки від нас. Нещодавні спостереження показують, що Алькор рухається навколо Міцара по широкій орбіті, а тому повний оберт зірка робить за 750 000 років.

Усе ж таки найкращий огляд цієї пари забезпечує бінокль і там можна побачити більше, ніж думають багато спостерігачів за небом. Наприклад, Міцар сам по собі є подвійною зіркою. Подвійна зірка — це дві зірки, які фізично пов'язані одна з одною і з'єднані разом гравітацією. Насправді вони обертаються одна навколо одної подібно до Землі і планет, що обертаються навколо Сонця, або Місяця, що обертається навколо Землі. Щоб побачити супутника Міцара, вам знадобиться невеликий телескоп.

Міцар і Алькор Фото: solar-system

Між Міцаром і Алькором і трохи південніше від них розташована зірка 8-ї зоряної величини, яку колись помилково прийняли за нову планету. Якщо ви проведете лінію на схід від Міцара через Алькор, ви побачите зірку 5-ї зоряної величини, що світиться червонуватим відтінком. Це 83 Великої Ведмедиці, червона гігантська зірка, яка приблизно у 80 разів більша і приблизно в 1300 разів яскравіша за Сонце. Вона розташована на відстані 580 світлових років від нас.

Якщо ви продовжите рух тією ж лінією приблизно вдвічі далі останньої зірки, то побачите велику, але тьмяну галактику M101. Вона широко відома як галактика Вертушка, і на відстані 21 млн світлових років є однією з найближчих спіральних галактик до Чумацького Шляху.

Галактика М101 Фото: solar-system

Варто сказати, що Великий Ківш не існуватиме вічно. Із семи зірок, п'ять належать до слабко пов'язаного рою зірок, усі вони мчать у просторі приблизно з однаковою швидкістю і в одному напрямку. Ці п'ять зірок знаходяться на відстані від 78 до 84 світлових років від Землі. Але дві зірки, Дубхе і Алькаїд, не є частиною рою і мчать зі ще більшою швидкістю в протилежному напрямку. Алькаїд знаходиться на відстані 101 світловий рік, а Дубхе — на відстані 124 світлових роки. Ці протилежні рухи повільно змінюють форму Великого Ковша. Тобто астеризм повільно розпадається на частини.

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