Покритий хмарами: зонд NASA сфотографував другий за висотою вулкан Сонячної системи (фото)

Гора Арсія — це другий за розміром вулкан не тільки на Марсі, а й у всій Сонячній системі. Орбітальний апарат NASA Mars Odyssey зробив приголомшливу фотографію цього вулкана, який визирає з хмар.

Related video

Про це пише Space.

У районі екватора на Марсі розташоване величезне вулканічне нагір'я під назвою провінція Фарсіда. Там розташовані найбільші вулкани не тільки Марса, а й Сонячної системи: гора Олімп, гора Аскрійська, гора Павилина і гора Арсія. Останній у цьому списку вулкан зафіксував орбітальний апарат Mars Odyssey. За допомогою своїх камер апарат зробив фотографію вулкана, який проривається крізь хмари. Це найбільш вкритий хмарами вулкан на Марсі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Якщо найбільшим вулканом на Марсі та в усій Сонячній системі є гора Олімп заввишки 25 км, то гора Арсія — це другий за розміром вулкан на Червоній планеті та в Сонячній системі. Його висота становить 20 км, а діаметр — 450 км. Таким чином гора Арсія майже в 2 рази вища, ніж найбільший вулкан на Землі — Мауна-Лоа. Його висота, якщо рахувати від морського дна, становить 9 км.

Гора Арсія є найпівденнішим вулканом у групі, що складається також із гори Аскрійської та гори Павліна. Гора Олімп розташована трохи далі від цієї групи. Усі ці вулкани розташовані в західній півкулі Марса біля екватора. Розташування трьох вулканів на одній лінії, як вважають вчені, припускає, що виверження, які їх сформували, могли бути викликані великим розломом.

Гора Арсія — це згаслий вулкан. Його висота становить 20 км, а діаметр — 450 км. Фото: solar-system

Через те, що гора Арсія має величезну висоту, вона часто вкрита хмарами. Хмари утворюються, коли розширене повітря, викинуте зі схилів вулкана, швидко охолоджується. Ці хмари можуть бути особливо густими в той час, коли Марс перебуває найдалі від Сонця на своїй орбіті.

Через те, що гора Арсія вкрита хмарами її дуже важко фотографувати. Вчені отримали перший у своєму роді вид на вершину вулкана завдяки зображенню Mars Odyssey. Також уперше один із вулканів сфотографували на горизонті Марса, що дає ту саму перспективу Червоної планети, що й та, яку астронавти бачать із Міжнародної космічної станції, коли дивляться на Землю.

Найбільші вулкани на Марсі — у верхньому лівому кутку видно гору Олімп, у лінію збудовані три вулкани — гора Аскрійська, гора Павичі і гора Арсія Фото: solar-system

На відміну від інших регіонів Марса, хмари, що оточують гору Арсія, складаються з водяного льоду, який залишається в атмосфері планети більшу частину року. Фактично в марсіанській атмосфері міститься більше водяної пари, ніж у верхніх шарах атмосфери Землі. В інших регіонах Марса знаходиться більше хмар з вуглекислого газу.

Розуміння хмар Марса важливе для розуміння погоди на Червоній планеті. Ця інформація важлива для майбутніх місій на Марс.

Нагадуємо, що компанія SpaceX планує використовувати величезну ракету Starship для доставки людей і вантажів на Марс. Але з огляду на невдалі випробування цієї ракети експерти вважають, що цього може ніколи не статися, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що найнебезпечніший астероїд не вріжеться в Землю, але постраждає Місяць. Найнебезпечнішим для Землі астероїдом з усіх відомих ще недавно вважався 2024 YR4, адже існувала ймовірність, що він вріжеться в нашу планету в 2032 році. Тепер же вчені з'ясували, що цей астероїд може врізатися в Місяць того ж року. Уламки від цього удару можуть потрапити на Землю.