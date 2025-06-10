Покрыт облаками: зонд NASA сфотографировал второй по высоте вулкан Солнечной системы (фото)

Гора Арсия - это второй по размеру вулкан не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Орбитальный аппарат NASA Mars Odyssey сделал потрясающую фотографию этого вулкана, который выглядывает из облаков.

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Об этом пишет Space.

В районе экватора на Марсе находится огромное вулканическое нагорье под названием провинция Фарсида. Там находятся крупнейшие вулканы не только Марса, но и Солнечной системы: гора Олимп, гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия. Последний в этом списке вулкан запечатлел орбитальный аппарат Mars Odyssey. С помощью своих камер аппарат сделал фотографию вулкана, который прорывается сквозь облака. Это наиболее покрытый облаками вулкан на Марсе.

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Если самым большим вулканом на Марсе и во всей Солнечной системе является гора Олимп высотой 25 км, то гора Арсия — это второй по размеру вулкан на Красной планете и в Солнечной системе. Его высота составляет 20 км, а диаметр — 450 км. Таким образом гора Арсия почти в 2 раза выше, чем самый большой вулкан на Земле — Мауна-Лоа. Его высота, если считать от морского дна, составляет 9 км.

Гора Арсия является самым южным вулканом в группе, состоящей также из горы Аскрийской и горы Павлина. Гора Олимп находится немного дальше от этой группы. Все эти вулканы находятся в западном полушарии Марса возле экватора. Расположение трех вулканов на одной линии, как считают ученые, предполагает, что извержения, которые их сформировали, могли быть вызваны крупным разломом.

Гора Арсия - это потухший вулкан. Его высота составляет 20 км, а диаметр — 450 км Фото: NASA

Из-за того, что гора Арсия имеет огромную высоту, она часто покрыта облаками. Облака образуются, когда расширенный воздух, выброшенный со склонов вулкана, быстро охлаждается. Эти облака могут быть особенно густыми в то время, когда Марс находится дальше всего от Солнце на своей орбите.

Из-за того, что гора Арсия покрыта облаками ее очень трудно фотографировать. Ученые получили первый в своем роде вид на вершину вулкана благодаря изображению Mars Odyssey. Также впервые один из вулканов был сфотографирован на горизонте Марса, что дает ту же перспективу Красной планеты, как и та, что астронавты видят с Международной космической станции, когда смотрят на Землю.

Cамые большие вулканы Марсе - в верхнем левом углу видна гора Олимп, в линию выстроены три вулкана - гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия Фото: NASA

В отличие от других регионов Марса, облака, окружающие гору Арсия состоят из водяного льда, который остается в атмосфере планеты большую часть года. Фактически в марсианской атмосфере содержится больше водяного пара, чем в верхних слоях атмосферы Земли. В других регионах Марса находится больше облаков из углекислого газа.

Понимание облаков Марса важно для понимания погоды на Красной планете. Эта информация важна для будущих миссий на Марс.

Напоминаем, что компания SpaceX планирует использовать огромную ракету Starship для доставки людей и грузов на Марс. Но учитывая неудачные испытания этой ракеты эксперты считают, что этого может никогда не произойти, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что самый опасный астероид не врежется в Землю, но пострадает Луна. Самым опасным для Земли астероидом из всех известных еще недавно считался 2024 YR4, ведь существовала вероятность, что он врежется в нашу планету в 2032 году. Теперь же ученые выяснили, что этот астероид может врезаться в Луну в том же году. Обломки от этого удара могут попасть на Землю.