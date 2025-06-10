Самый опасный астероид не врежется в Землю, но пострадает Луна: почему нам стоит переживать
Самым опасным для Земли астероидом из всех известных еще недавно считался 2024 YR4, ведь существовала вероятность, что он врежется в нашу планету в 2032 году. Теперь же ученые выяснили, что этот астероид может врезаться в Луну в том же году. Обломки от этого удара могут попасть на Землю.
Об этом пишет Space.
Астрономы из Университета Джонса Хопкинса (США) провели новое наблюдение за околоземным астероидом 2024 YR4 с помощью космического телескопа Уэбб. Новые данные показывают, что в декабре 2032 года вероятность того, что этот большой космический камень размером от 53 до 67 метров врежется в Луну выросла с 3,8% до 4,3%. Это достаточно высокая вероятность, ведь такие показатели обычно составляют менее 1%.
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При этом ученые говорят, что даже если произойдет столкновение астероида 2024 YR4 с Луной, то это не изменит орбиту нашего спутника. Тем не менее в результате удара в космос могут быть выброшены обломки Луны, которые могут улететь в сторону Земли. Эти обломки могут попасть в атмосферу планеты, но ученые считают, что все они должны взорваться и не достичь поверхности нашей планеты.
Напоминаем, что астероид 2024 YR4 обнаружили в конце декабря прошлого года и он сразу оказался в центре внимания научного сообщества. Дело в том, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году составила более 1%, а это самый высокий показатель для больших астероидов.
Дальнейшие наблюдения за траекторией полета астероида привыкли к тому, что в начале февраля ветреность столкновения с Землей уже составила 3,1%. Расчеты ученых показали, что астероид может упасть на территории, охватывающей восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Африку и южную Азию. Предполагалось, что этот астероид не должен упасть на поверхность Земли, а взорваться в атмосфере. Такой взрыв над населенными районами может вызвать повреждения строений.
Но уже в конце февраля ученые заявили, что вероятность того, что астероид 2024 YR4 врежется в Землю уже составляла сначала 0,3%, а затем снизилась до всего 0,004%. Таким образом астрономы решили, что этот камень пролетит мимо Земли.
Новые наблюдения показали, что этот астероид прилетел в околоземное пространство из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. В 2028 году астероид 2024 YR4, который находится сейчас далеко от Земли, будет находится ближе, а потому будет возможность уточнить его траекторию движения, говорят ученые.
Также наблюдения должны показать из чего состоит астероид и какую он имеет форму, что важно для понимания как его поведения, так и последствий потенциального удара.
Напоминаем, что Китай отправил специальный зонд для исследования околоземного астероида, который является квазиспутником Земли, и может быть откололся от Луны. Этот зонд прислал первое изображение из космоса, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, какой мир в Солнечной системе может быть наполнен живыми организмами так же, как и Земля. Но это совсем другая жизнь.