Найнебезпечніший астероїд не вріжеться в Землю, але постраждає Місяць: чому нам варто переживати

Найнебезпечнішим для Землі астероїдом з усіх відомих ще донедавна вважався 2024 YR4, адже існувала ймовірність, що він вріжеться в нашу планету у 2032 році. Тепер же вчені з'ясували, що цей астероїд може врізатися в Місяць того ж року. Уламки від цього удару можуть потрапити на Землю.

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Про це пише Space.

Астрономи з Університету Джонса Гопкінса (США) провели нове спостереження за навколоземним астероїдом 2024 YR4 за допомогою космічного телескопа Вебб. Нові дані показують, що в грудні 2032 року ймовірність того, що цей великий космічний камінь розміром від 53 до 67 метрів вріжеться в Місяць, зросла з 3,8% до 4,3%. Це досить висока ймовірність, адже такі показники зазвичай становлять менше 1%.

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При цьому вчені кажуть, що навіть якщо станеться зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем, то це не змінить орбіту нашого супутника. Проте внаслідок удару в космос можуть бути викинуті уламки Місяця, які можуть полетіти в бік Землі. Ці уламки можуть потрапити в атмосферу планети, але вчені вважають, що всі вони мають вибухнути і не досягти поверхні нашої планети.

Навіть якщо відбудеться зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем, то це не змінить орбіту нашого супутника Фото: solar-system

Нагадуємо, що астероїд 2024 YR4 виявили наприкінці грудня минулого року і він одразу опинився в центрі уваги наукової спільноти. Річ у тім, що ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році становила понад 1%, а це найвищий показник для великих астероїдів.

Подальші спостереження за траєкторією польоту астероїда призвели до того, що на початку лютого вітровість зіткнення із Землею вже становила 3,1%. Розрахунки вчених показали, що астероїд може впасти на території, що охоплює східну частину Тихого океану, північну частину Південної Америки, Африку та південну Азію. Передбачалося, що цей астероїд не повинен впасти на поверхню Землі, а вибухнути в атмосфері. Такий вибух над населеними районами може спричинити пошкодження будівель.

Передбачуваний зовнішній вигляд астероїда 2024 YR4, створений на основі спостережень Фото: ScienceAlert

Але вже наприкінці лютого вчені заявили, що ймовірність того, що астероїд 2024 YR4 вріжеться в Землю, вже становила спершу 0,3%, а потім знизилася до всього 0,004%. Таким чином астрономи вирішили, що цей камінь пролетить повз Землю.

Нові спостереження засвідчили, що цей астероїд прилетів у навколоземний простір із головного поясу астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером. У 2028 році астероїд 2024 YR4, який перебуває зараз далеко від Землі, буде знаходитися ближче, а тому буде можливість уточнити його траєкторію руху, кажуть вчені.

Також спостереження мають показати з чого складається астероїд і яку він має форму, що важливо для розуміння як його поведінки, так і наслідків потенційного удару.

Нагадуємо, що Китай відправив спеціальний зонд для дослідження навколоземного астероїда, який є квазісупутником Землі, і може бути відколовся від Місяця. Цей зонд надіслав перше зображення з космосу, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, який світ у Сонячній системі може бути наповнений живими організмами так само, як і Земля. Але це зовсім інше життя.