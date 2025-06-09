После Земли Титан может быть самым наполненным жизнью миром в Солнечной системе: почему

Самый большой спутник Сатурна Титан является необычным и очень интересным миром. Хотя там нет воды для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем, но там есть другие жидкости. Поэтому жизнь на Титане может процветать в больших масштабах, но обнаружить ее может быть сложно.

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О том, какая может быть внеземная жизнь на Титане рассказывает астрофизик Пол Саттер, пишет Phys.

На Титане нет жидкой воды, но там есть другие жидкости

Каждый организм на Земле зависит от воды. Вода является универсальным растворителем. Жизнь представляет собой серию химических реакций, и они должны происходить в определенной среде. Воды на Земле много, она жидкая в широком диапазоне температур и растворяет большинство молекул. Но на поверхности Титана вообще нет жидкой воды. Но на нем есть жидкости. Моря, озера и реки на Титане состоят из жидкого метана и этана.

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Титан не похож ни на один другой мир в Солнечной системе. Это самый большой спутник Сатурна, это единственный каменистый мир во всей Солнечной системе, помимо Земли, который имеет толстую атмосферу. Она настолько большая, что давление воздуха на поверхности на 50% больше, чем на Земле, несмотря на то, что Титан намного меньше нашей планеты.

Атмосфера Титана почти полностью состоит из азота с большой долей метана. Но ультрафиолетовое излучение Солнца вступает в реакцию с азотом и метаном, образуя множество других молекул, включая ацетилен, циан, бензол, пропан и сопутствующие вещества пропана. И все это происходит при температуре примерно минус 180 градусов Цельсия. При такой температуре и давлении метан и этан остаются жидкими. И возможно эти жидкости могут служить растворителем для жизни, считает Саттер.

Жизнь на Титане отличается от любой жизни Земле

Кроме жидкости на Титане есть богатый источник энергии, а именно ультрафиолетовое излучение Солнца. У Титана чрезвычайно богатая химия с широким и разнообразным набором соединений. И у него есть физика, которая позволяет происходить сложным химическим процессам, и есть движение химических соединений через осадки и ветер, чтобы смешивать их.

Самый большой спутник Сатурна Титан является необычным и очень интересным миром Фото: NASA

Если на Титане есть жизнь, она отличается от любой жизни Земле на фундаментальном, биохимическом уровне. Это не жизнь на основе воды. Это жизнь на основе метана. Вместо потребления кислорода или углекислого газа, жизнь на основе метана должна потреблять водород или ацетилен. Данные наблюдений показывают производство как водорода, так и ацетилена в атмосфере Титана, но эти вещества отсутствуют рядом с поверхностью. Возможно, происходит потребление водорода и ацетилена живыми существами, говорит Саттер.

С помощью экзотической химии на Титане можно построить клеточные мембраны. На Земле большая часть жизни использует фосфолипиды для создания мембран, но их не хватает в холодной среде Титана. Вместо этого жизнь на Титане могла бы построить то, что является азотосомами, которые представляют собой мембраны из акрилонитрила.

Найти жизнь на Титане будет очень сложно

Если жизнь на Титане существует, то найти ее будет очень сложно, ведь чрезвычайно низкие температуры препятствуют быстрому метаболизму. Почти наверняка жизнь на Титане настолько чрезвычайно простая и медленно действует, что ее почти невозможно распознать.

Но это еще не все. Считается, что под ледяной корой Титана, на которой находятся моря, реки и озера, существует подземный океан из жидкой воды. Вероятно, он наполнен аммиаком. На Земле это была бы совершенно токсичная среда, непригодная для жизни. Но на Титане жизнь может существовать в этом океане, имея совсем другую химию.

В 2028 году NASA планирует отправить на Титан летательный аппарат Dragonfly, который предназначен в том числе и для поиска потенциальной внеземной жизни. Возможно, он ее все-таки обнаружит.

Как уже писал Фокус, во Вселенной существует действительно практически пустое пространство, но астрофизик Пол Саттер, говорит, что эти пустоты не совсем пустые. Они содержат нечто темное.

Также Фокус писал о том, что ученые провели новое исследование знаменитой огромной черной дыры, которая находится в центре галактики М87. Новые данные меняют представление об этой черной дыре.