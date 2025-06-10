Астрономи виявили найбільші поодинокі об'єкти у Всесвіті: посилають радіосигнали (фото)

Вчені виявили 15 нових гігантських радіогалактик за допомогою радіотелескопа ASKAP. Гігантські радіогалактики є найбільшими окремими об'єктами у спостережуваному Всесвіті, кожен з яких має розмір понад 2,3 млн світлових років.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Радіогалактиками називають галактики, які випускають більше радіовипромінювання, ніж інші галактики. Це радіовипромінювання настільки потужне, що часто перекриває собою яскравість галактик у видимому світлі. За словами вчених, гігантські радіогалактики є найбільшими поодинокими об'єктами у Всесвіті та їхній розмір можна порівняти з розміром Місцевої групи галактик, куди входить Чумацький Шлях.

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Нові 15 виявлених гігантських галактик мають розмір від 3,7 млн до 12,4 млн світлових років. Для порівняння, розмір Чумацького Шляху становить приблизно близько 105 700 світлових років. Це означає, що наша галактика помістилася б у найбільшій із виявлених гігантських радіогалактик під назвою ASKAP J0107-2347 у понад 117 разів.

Одна з виявлених гігантських радіогалактик Фото: space.com

Зазвичай гігантська радіогалактика являє собою масивну еліптичну галактику, в центрі якої знаходиться надмасивна чорна діра. Коли ці чорні діри поглинають навколишню матерію, вони створюють активне ядро галактики і викидають потужні струмені матерії зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Астрономи вважають, що в центрі всіх великих галактик перебувають надмасивні чорні діри і багато хто з них створюють активні ядра галактик, а також випускають струмені матерії. Але у гігантських радіогалактик струмені мають довжину від 2,3 до 15,3 млн світлових років. При цьому на кінці кожного струменя утворюється радіобульбашка, що випускає потужне радіовипромінювання. У галактики ASKAP J0107-2347, розташованої приблизно за 1,5 млрд світлових років від нас, також є дві радіопухирі.

Астрономи вважають, що в центрі всіх великих галактик перебувають надмасивні чорні діри і багато хто з них створюють активні ядра галактик, а також випускають струмені матерії Фото: space.com

Нове відкриття допомагає астрономам вивчати ці гігантські радіогалактики в найдрібніших подробицях, зокрема їхню морфологію, симетрію та вік. При цьому вчені хочуть з'ясувати, як гігантські радіогалактики стають такими великими.

Астрономи кажуть, що якісь взаємодії, які відбуваються між галактиками в скупченнях, можуть відігравати велику роль у формуванні радіогалактик, зупиняючи їхнє розширення або навпаки збільшуючи їхній розмір.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи отримали найбільший знімок Всесвіту і виявили сотні тисяч нових галактик.

Також Фокус писав про те, що зараз можна побачити "Коня і Вершника" в сузір'ї Великої Ведмедиці. У зірки Міцар, яка знаходиться в рукоятці Великого Ковша, є крихітний компаньйон — зірка Алькор. Стародавні арабські астрономи називали цю пару "Кінь і Вершник".