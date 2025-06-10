Час має три виміри: подорож у майбутнє можлива, що з'ясували фізики

Нова теорія передбачає, що час має не один, а три виміри. При цьому простір у такому разі насправді є одновимірним. Ця теорія може пояснити загадки квантової механіки і робить імовірність подорожей у часі в альтернативне майбутнє реальністю.

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Про це пише Popular Mechanics.

Наш Всесвіт працює за певними правилами, які беруть початок у різних розділах фізики. Але іноді ці правила здаються несумісними одне з одним. А в інших випадках правила, здається, виникають з нізвідки, без чіткого пояснення.

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Ніщо не може переміщатися швидше за швидкість світла

Спеціальна теорія відносності Ейнштейна, яка є одним із наборів цих правил, говорить, що час і простір пов'язані разом у чотиривимірній тканині простору-часу. Тобто існує три виміри простору й один вимір часу.

Час іде тільки в одному напрямку — з минулого в майбутнє, але ми можемо переміщатися в просторі в різних напрямках. Також спеціальна теорія відносності говорить, що ніщо не може рухатися в просторі-часі швидше за швидкість світла, тобто 300 000 км/с.

Загадки квантової механіки

Квантова механіка дає нам набір правил, за якими працюють субатомні частинки. І це дуже дивні правила. Наприклад, у квантовій механіці частинки можуть з'являтися в кількох місцях одночасно, і ми ніколи точно не знаємо, де опиниться частинка.

Щоб пристосуватися до цих правил учені створили поняття корпускулярно-хвильового дуалізму. Це означає, що частинки насправді не є лише частинками, а й хвилями, які поширюються Всесвітом. Там, де хвилі досягають піку, можна знайти частинку наступного разу, коли ми її шукатимемо. Там, де хвилі досягають мінімуму, навряд чи можна знайти цю частинку.

Правила квантової механіки також припускають таке явище як квантова заплутаність, коли одна частинка може миттєво впливати на іншу, навіть якщо та перебуває на надзвичайно великій відстані. При цьому в цьому випадку перевищується межа швидкості світла зі спеціальної теорії відносності.

Три виміри часу та подорож в альтернативне майбутнє

Фізики з Варшавського та Оксфордського університетів вирішили з'ясувати, яким був би Всесвіт, якби ви могли рухатися швидше за світло. Згідно зі спеціальною теорією відносності неможливо рухатися з нижче швидкості світла і прискорюватися, щоб досягти її, не кажучи вже про те, щоб рухатися швидше за швидкість світла. Але правила теорії Ейнштейна допускають зворотну ситуацію, коли об'єкти можуть почати рух швидше за швидкість світла, але потім вони ніколи не зможуть сповільнитися нижче цієї швидкості.

За словами фізиків, для спостерігачів, які вже рухаються швидше за швидкість світла, зв'язок між часом і простором перевертається. Замість трьох вимірів простору і одного виміру часу спостерігачі бачать три виміри часу і тільки один вимір простору. Це означає, що частинки рухаються більш ніж по одній траєкторії одночасно. Тобто вони одночасно переміщуються в більш ніж одне майбутнє.

Фізики стверджують, що цей погляд на Всесвіт пропонує можливе пояснення загадок квантової механіки. У даному випадку квантова заплутаність, випадкові ймовірності, корпускулярно-хвильовий дуалізм і наслідки квантової механіки, здаються, мають природне походження з цієї надсвітлової перспективи. Замість того, щоб виникати без пояснення, ці правила мають потенційну причину.

Фізики вказують, що концепція частинки в надсвітловій перспективі повністю руйнується. Замість цього можна говорити тільки про поля, які є хвилями, що існують в усьому просторі та часі. Вчені кажуть, що багато теорій у фізиці, особливо ідеї, що стосуються фундаментальної фізики, яка відбувається в надзвичайно ранньому Всесвіті, вже використовують поля, які мають надсвітлові властивості.

Можливо, Всесвіт уже працює інакше

Але питання про те, чи можуть окремі частинки, відомі як тахіони, рухатися швидше за світло, залишається відкритим. Річ у тім, що існування таких частинок зіпсує наше розуміння Всесвіту, зокрема це зруйнує такі речі як причинно-наслідковий зв'язок і прогрес від минулого до майбутнього, з якими ми знайомі. Але, можливо, Всесвіт уже працює за зовсім іншими правилами і потрібно лише встановити зв'язок між ними, кажуть фізики.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виявили нову форму магнетизму. Вона може допомогти створити більш швидкі, енергоефективні електронні запам'ятовуючі пристрої.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найбільші поодинокі об'єкти у Всесвіті, які посилають радіосигнали.