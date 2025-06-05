Безумная идея о Плутоне впервые подтверждена: такого нигде нет в Солнечной системе (видео)

Через 2 года после того, как карликовую планету Плутон впервые с близкого расстояния исследовал аппарат “Новые горизонты” ученые выдвинули гипотезу, что в атмосфере Плутона преобладают особенные частицы. Они нагреваются и остывают, контролируя весь энергетический баланс в атмосфере Плутона. Теперь ученые подтвердили эту гипотезу, хотя изначально это была “безумная идея”.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

Впервые с близкого расстояния карликовую планету Плутон и его самый крупный спутник Харон изучил космический аппарат "Новые горизонты" в 2015 году. Теперь же астрономы провели новое наблюдение за Плутоном с помощью космического телескопа Уэбб, который обнаружил удивительную и активную атмосферу Плутона, а также перемещение материала из Плутона на Харон. Атмосфера Плутона, как выяснилось, полностью отличается от любой другой в Солнечной системе.

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Поверхность Плутона

Во-первых, она содержит частицы тумана, которые поднимаются и опускаются по мере нагревания и охлаждения. Атмосфера состоит из азота, метана и монооксида углерода. Согласно новым данным, частицы тумана контролируют энергетический баланс атмосферы Плутона, нагреваясь и охлаждаясь. Это очень необычно и не наблюдалось в других мирах Солнечной системы.

Безумная идея о Плутоне была подтверждена

Но о том, что такое происходит впервые ученые, заявили в 2017 году, но это была "безумная идея", которую со скептицизмом приняло научное сообщество. Но 8 лет назад ученые предположили, что, если частицы тумана охлаждают Плутон, они должны выпускать сильное инфракрасное излучение. А значит мощный инфракрасный телескоп может это увидеть. Но телескоп Уэбб начал свою работу только в 2022 году и именно он помог доказать гипотезу о Плутоне.

Астрономы получили новые данные об атмосфере Плутона, а также о Хароне, которые показали странное взаимодействие между двумя мирами. Исследование выявило изменения поверхностного теплового излучения, то есть изменения температуры, как на Плутоне, так и на Хароне во время их вращения.

Плутон (внизу) и его спутник Харон Фото: NASA

Сравнивая эти данные с тепловыми моделями двух миров, астрономы смогли наложить строгие ограничения на тепловую инерцию, излучательную способность и температуру различных регионов Плутона и Харона. Эти свойства управляют глобальным распределением льда на Плутоне и перемещают материал с Плутона на Харон.

Сезонные циклы распределения летучего льда по поверхности управляют миграцией ледяных отложений по поверхности Плутона. Часть этого материала полностью уносится с Плутона и откладывается на Хароне. Насколько известно ученым, такого больше нигде в Солнечной системе не происходит.

Новые данные показывают, что атмосфера Плутона является уникальной среди планетарных атмосфер Солнечной системы. Равновесие ее излучательной энергии, то есть баланс между поступающим солнечным светом и потерей тепла в космос, контролируется в основном частицами тумана, а не молекулами газа, как это происходит в других мирах. Это делает Плутон еще более интересным для изучения.

Что мы знаем о Плутоне?

С 2006 года Плутон – это карликовая планета, хотя до этого он считался девятой планетой от Солнца.

Плутон значительно меньше всех восьми планет Солнечной системы. ОН меньше Луны и его диаметр составляет 2376 километров.

Температура на Плутоне колеблется от минус 228 до минус 238 градусов Цельсия.

У Плутона есть пять известных спутников, крупнейшим из которых является Харон.

Космический аппарат “Новые горизонты” обнаружил на Плутоне горы, равнины, ледники и свидетельства криовулканизма.

Плутон Фото: NASA

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, каким образом у Плутона появился спутник Харон.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории физиков, Вселенная началась не с Большого взрыва. Расчеты показывают, что Большой взрыв был не началом Вселенной, а результатом гравитационного сжатия, который образовал очень массивную черную дыру, после чего началось расширение пространства внутри нее.