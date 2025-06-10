Космос стане недоступним: загрозу виявлено в супутниках Ілона Маска Starlink

Супутники Starlink компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск, випускають потужні радіосигнали, які ставлять під загрозу здатність астрономів вивчати найбільш ранні етапи історії космосу.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Астрономи з'ясували, що тисячі супутників Starlink на орбіті ненавмисно випускають радіосигнали, які можуть вплинути на здатність радіотелескопів спостерігати за найдальшими слабкими радіоджерелами.

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Вчені виявили радіохвилі, які виходять від майже 2000 супутників Starlink, використовуючи прототип телескопа з обсерваторії Square Kilometre Array-Low (SKA-Low) в Австралії. Ця обсерваторія перебуває на стадії будівництва і складатиметься з більш ніж 100 000 невеликих пов'язаних телескопів. Вони призначені для вивчення раннього Всесвіту, але вчені виявили, що радіосигнали Starlink впливають на третину даних, отриманих на деяких частотах.

Автори дослідження виявили, що супутники Starlink випускають радіосигнали у двох діапазонах частот, які зарезервовані для радіоастрономії Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ), і тому не повинні використовуватися супутниками Starlink. Але вважається, що ці сигнали від супутників є ненавмисними.

Радіосигнали супутників у 10 000 разів сильніші за слабкі радіосигнали від хмар нейтрального водню, які існували, коли почали формуватися перші зірки понад 13 млрд років тому. За допомогою цих сигналів астрономи хочуть зрозуміти ранній Всесвіт.

Учені вважають, що радіохвилі ненавмисно випускає бортова електроніка супутників, яка випадково передає сигнали через антену супутників. Технічно ці сигнали не є незаконними, адже правила МСЕ поширюються лише на навмисні передачі. Тобто SpaceX не порушує жодних правил.

Але вчені вважають, що потрібно або зменшити передачу цих сигналів, або ж повністю їх ставити, щоб вони не впливали на астрономічні спостереження.

Вчені вже поділилися своїми результатами з компанією SpaceX і кажуть, що вона відкрита для діалогу щодо пошуку способу скорочення передачі радіосигналів супутниками.

Якщо компанія SpaceX не зможе знайти рішення, то астрономам доведеться впровадити нові алгоритми для фільтрації забруднюючих радіохвиль. Але такі зусилля все ще перебувають на "зародковій стадії", і можуть зажадати обсягів обчислювальної потужності, еквівалентних або таких, що перевищують ті, які необхідні для виконання базового опрацювання астрономічних сигналів, що представляють інтерес насамперед, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, супутники Starlink знищуються на орбіті і падають на Землю.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили знімок того, як зірка створює гігантську планету. Вчені отримали зображення створення величезної газової планети, розміром більше Юпітера, яка формується на орбіті навколо молодої зірки 2MASSJ1612.